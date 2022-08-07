117.3 مليار درهم زيادة في أصول البنوك الوطنية خلال 5 أشهر

المصدر: وام

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زادت أصول البنوك الوطنية بنحو 117.3 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول البنوك الوطنية زادت بنسبة 4 في المائة إلى 3.023 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 2.906 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، ما يمثل زيادة بنحو 117.3 مليار درهم خلال 5 أشهر.

وتمثل أصول البنوك الوطنية نحو 87.8 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة البالغة 3.442 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الأجنبية لنحو 12.2 في المائة من الإجمالي.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت أصول البنوك الوطنية على أساس شهري في مايو الماضي بنسبة 3.4 في المائة تعادل 100.5 مليار درهم مقابل أصول بنحو 2.922 تريليون درهم في أبريل الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 9.1 في المائة توازي 251.5 مليار درهم مقارنة بنحو 2.771 تريليون درهم في مايو 2021 .

في سياق متصل، وصلت أصول البنوك الأجنبية إلى 419.4 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.22 في المائة أو ما يعادل 9.1 مليارات درهم مقابل أصولها في مايو 2021 البالغة 410.3 مليار درهم، فيما زادت خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 3.9 مليار درهم أو ما نسبته 0.94 في المائة مقارنة بأصولها في نهاية العام الماضي البالغة 415.5 مليار درهم.

ويصل عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة لنحو 59 مصرفاً في مايو الماضي، تضم 22 مصرفاً وطنياً و37 بنكاً أجنبياً، موزعة على عدد 584 فرعاً منها 510 أفرع للمصارف الوطنية و74 فرعاً للبنوك الأجنبية.

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