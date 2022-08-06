عرض خاص على «رينو داستر» خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، حدث التسوق السنوي الأبرز الذي ينتظره الكثيرون في الإمارة، أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن عرض استثنائي على رينو داستر.

وتوفر العربية للسيارات خلال هذا الحدث سيارة رينو داستر 2023 مع عدد من الامتيازات، بما في ذلك التأمين المجاني وتأمين «خدمة ضمان حماية الأصول» والخدمة المجانية. وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء أيضاً على ضمان لمدة 5 سنوات/ مليون كيلومتر عند شراء رينو داستر الجديدة.

ويُعد الإصدار الأخير من داستر مثالياً لأغراض التنقل اليومية، حيث يقوم على مزيج مثالي من الأداء الجيد والتصميم الفريد والجاذبية المميزة. وتوفر رينو داستر خياراً للمحرك بسعة 1.6 لتر وبقوة 115 حصاناً، ما يجعل من السهل تحقيق التوازن بين القيادة وأهداف المغامرة والتنقلات اليومية. ورغم مزايا الأداء العالي، تظل هذه السيارة متعددة الاستخدامات صديقة للبيئة، لوجود خصائص التحكم في الاستهلاك الكلي للوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لضمان تجارب أفضل من الناحية البيئية.

وتأتي هذه السيارة الغنية بخصائصها الاستثنائية بتصميم داخلي عالي الجودة، ومقعد كلاسيكي قابل للطي بنسب الثلث والثلثين. وتشتمل قائمة الميزات الإضافية الأخرى على وحدات الوقاية الجانبية للأبواب وتوسعة الأجنحة، والقضبان الأمامية والخلفية والجانبية، ووحدة السحب القابل للإزالة بدون أدوات.

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