«فوربس»: «لولو» و«الأنصاري» للصرافة تتصدران خليجياً في التحول الرقمي للصرافة

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت شركتان إماراتيان للصرافة، وهما «لولو للصرافة» و«الأنصاري للصرافة»، قائمة أفضل 5 شركات للصرافة في التحول الرقمي على مستوى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي نشرتها مجلة «فوربس» الأمريكية.

وذكرت المجلة في التقرير المُرفق بالقائمة أن هذه الصدارة الإماراتية تُعد اعترافاً بقوة قطاع المدفوعات العابرة للحدود في الإمارات، تميز اللوائح الرسمية المُنظمة لعمل هذا القطاع، ومدى تحمس شركات الصرافة العاملة بالدولة.

وأضاف تقرير «فوربس»، أن الصدارة الإماراتية للقائمة تعكس حقيقة مفادها أن شركات الصرافة الإماراتية تمضي قُدُماً بثقة على طريق رقمنة خدماتها، بما يتفق مع الجهود التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بتبني الرقمنة ونشرها في كافة مجالات الحياة عموماً.

وذكر التقرير أن كلاً من «لولو للصرافة» و«الأنصاري للصرافة» تخدمان ملايين العملاء في الإمارات وخارجها، وتستثمران بصورة مُكثّفة في تأسيس بنية تحتية رقمية فائقة الحداثة.

وأفاد التقرير بأن «لولو للصرافة» طوّرت تطبيقاً خاصاً بها لإجراء التحويلات المالية عبر الهواتف الذكية، وهو تطبيق «لولو موني»، فيما طوّرت «الأنصاري للصرافة» تطبيقاً مماثلاً، ويحمل نفس اسم الشركة. وأضاف التقرير أن كلاً من التطبيقين أسهما بقوة في تنفيذ رؤية الإمارات بشأن نظام بيئي يتسم بالانسيابية والموثوقية لإرسال التحويلات المالية رقمياً.

ومن الجدير بالذكر أن شركات الصرافة الخليجية الثلاث الأخرى ضمن القائمة هي على التوالي: «المُلا للصرافة» من الكويت، «الفردان للصرافة» من قطر، و«برشوتم كانجي» من سلطنة عُمان.

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