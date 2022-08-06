55.8 ملياراً مكاسب الأسهم في أول أسبوع من أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 55.8 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الأول من أغسطس مع تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.575 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.63 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، منها 2.073 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي و557.54 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.95 مليارات درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.78 مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.17 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.758 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 73.4 ألف صفقة.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال الأسبوع 2.9% أو ما يعادل 280.2 نقطة ليغلق 9929.16 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ نهاية مايو الماضي، أي أكثر من شهرين بدعم رئيسي من نمو مؤشرات قطاعات المالية والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة والخدمات. دعم ارتفاع سوق أبوظبي خلال الأسبوع نمو أسهم مثل «العالمية القابضة» 9.2% ليغلق عند 323 درهماً مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم مستقطباً سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم، كما صعد «ملتيبلاي» 12.9% و«فيرتيغلوب» 9.19% و«أدنوك للحفر» 2.79% و«طاقة» 2.4% و«أدنوك للتوزيع» 0.93% و«أبوظبي الأول» 0.82%.

كما ارتفع سهم «أي آند - اتصالات سابقاً» بنسبة 1.51%، مع إعلان الشركة هذا الأسبوع تحقيقها صافي أرباح بنحو 4.9 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 2.5%. وارتفع في سوق دبي سهم «تيكوم» بنسبة 2.99% بعد إعلان الشركة هذا الأسبوع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 43.4% على أساس سنوي إلى 428 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. كما صعد خلال الأسبوع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنسبة 0.39%، و«العربية للطيران» 4.09%، و«دبي للاستثمار» 0.43%، و«شعاع كابيتال» 0.2% و«الخليج للملاحة» 4.37%، و«أملاك للتمويل» 14.6%.

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