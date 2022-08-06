5.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.3 مليارات درهم هذا الأسبوع مع تسجيل 1765 مبايعة بقيمة 4.03 مليارات درهم، منها 255 مبايعة للأراضي بقيمة 1.24 مليار درهم و1510 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.79 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 130 مبايعة بقيمة 311 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة الرفاعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 190 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 127 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 116 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم. وسجلت الرهونات 1.14 مليار درهم منها 64 رهونات أراضي بقيمة 364.39 مليون درهم و350 رهونات فلل وشقق بقيمة 779.02 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 141 مليون درهم وأخرى في البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 97 مليون درهم. وتم تسجيل 68 هبة بقيمة 214.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 23 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 805 ملايين درهم مع تسجيل 254 مبايعة بقيمة 650.94 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 202.04 مليون درهم و215 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 448.9 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في ند الشبا الأولى.

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