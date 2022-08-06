«برجيل» نحو طرح عام في «سوق أبوظبي»

المصدر: دبي - د ب أ

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تدرس مجموعة «برجيل القابضة» المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، طرح أسهمها في اكتتاب عام.

وقال شمشير فاياليل، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «ندرس جميع الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك الطرح العام، من أجل دعم مرحلة جديدة من النمو». وتمتلك المجموعة 16 مستشفى و23 مركزاً طبياً و15 صيدلية في الإمارات وعمان. وعينت المجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومجموعة هيرميس المالية وبنك دبي الإسلامي كمنسقين عالميين مشتركين للإدراج، الذي من المرجح أن يكون في بورصة أبوظبي هذا العام. وحققت الشركة نتائج مالية قياسية خلال 2021، وبلغت الإيرادات 3.35 ملايين درهم بنمو سنوي 18 ٪ بين 2019-2021.

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