«تيكوم» تنضم إلى المؤشر العام لسوق دبي المالي

المصدر: دبي - وام

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أعلن سوق دبي المالي انضمام سهم مجموعة «تيكوم» إلى المؤشر العام للسوق ومؤشر قطاع العقارات. وقال السوق في تعميم أمس إن انضمام السهم سيبدأ اعتباراً من بعد غد الاثنين المقبل.

وبدأ التداول على أسهم مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي من 5 يوليو الماضي بعد اكتمال طرحها العام الأولي وإدراجها بنجاح. ونجحت مجموعة تيكوم في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، بعد أن استقطب الطرح طلباً قوياً أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي، بينما سجل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

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