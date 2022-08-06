8 مليارات درهم سيولة الأسهم خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 8 مليارات درهم على مدار جلسات الأسبوع الماضي، منها 6.8 مليارات في أبوظبي و 1.2 مليار درهم في دبي، وجرى تداول 1.7 مليار سهم، موزعة بواقع 1.1 مليار سهم في أبوظبي و642 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 73441 صفقة.

وتباين أداء الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث كسب مؤشر سوق أبوظبي 280 نقطة وصعد بنسبة 3% ليصل إلى أعلى مستوياته في شهرين، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% على مدار 5 جلسات.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.1% في ختام تعاملات جلسة الجمعة بتداولات بلغت قيمتها 141 مليون درهم، ليغلق عند 3317 نقطة، مقابل 3338 نقطة للأسبوع السابق ليفقد المؤشر 21 نقطة على مدار الأسبوع الماضي، ويتراجع بنسبة 0.6% على مدار 5 جلسات.

ونزل قطاع العقار 1.5% بضغط تراجع «إعمار العقارية» 1.6% و«ديار» 2.4% و«إعمار للتطوير» 0.9%، فيما صعد «تيكوم» 3% و«الاتحاد العقارية» 1.2%. وتراجع قطاع البنوك 1% بضغط نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.8% و«دبي الإسلامي» 1.4%.

وصعد قطاع النقل 1.9% مع ارتفاع «العربية للطيران» 4.1%، و«الخليج للملاحة» 4.4%، فيما نزل «أرامكس» 2.4%. كذلك ارتفع قطاع الاستثمار 0.1% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.4% و«شعاع كابيتال» 0.2%، بينما تراجع «سوق دبي المالي» 0.6%.

وارتفعت أسهم قطاع السلع 4.6%، بينما تراجعت أسهم قطاعات الخدمات 1%، والاتصالات 0.3%، والتأمين 1.2%، واستقر قطاع الصناعة دون تغير يذكر، وصعد «ديوا» 0.4%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.1% في ختام تعاملات جلسة أمس بتداولات قاربت 1.2 مليار درهم ليغلق عند 9929 نقطة، مقابل 9649 نقطة للأسبوع السابق، ليكسب المؤشر 280 نقطة ويصعد بنسبة 3% على مدار 5 جلسات. وفي القطاع المالي صعد «العالمية القابضة» 9.2%، و«ملتيبلاي» 13%، بينما نزل «الواحة كابيتال» 6.4%، وفي قطاع البنوك ارتفع «أبوظبي الأول» 0.8%.

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