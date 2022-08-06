5 نصائح تساعد على توفير استهلاك الوقود خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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قدم خبراء في «كَفو» 5 نصائح تساعد على ترشيد استهلاك الوقود وتوفير النقود خلال فصل الصيف. وقال الخبراء إن أولى هذه النصائح الصيانة الدورية للسيارة، حيث إن الحالة الفنية الجيدة للسيارة والمحرك تلعب دوراً مهماً في توفير استهلاك الوقود، وكل ما يتطلبه الأمر هو الصيانة الدورية البسيطة للسيارة.

وأضافوا إن قدرة المكيّف على تبريد الهواء بشكل جيّد تتضاءل حين لا يتم فحصه بصورة دورية، وخاصة عندما يتم استخدامه لفترات طويلة. وفي هذه الحالة، سيتم صرف طاقة أكثر لتبريد السيارة، مما يعني استهلاك مزيد من الوقود. ويُوصى بركن السيارة في الظّل، أو استخدام غطاء لحمايتها من التعرض للحرارة المباشرة. ومن المهم التأكد من أن ضغط إطارات السيارة صحيح كما هو موضح من قبل الشركة المصنعة، لأن ضغط الهواء المناسب في الإطارات يحسّن من استهلاك الوقود. تأكد من تحديد موعد صيانة السيارة بانتظام وعلى النحو الموصى به.

وأضافوا إن النصيحة الثانية هي التزود بالوقود على حسب الحاجة وعدم ملء خزان الوقود بالكامل، حيث إن ذلك يقلل من استهلاك المحرك للوقود بدرجة بسيطة.

وذكر الخبراء أن النصيحة الثالثة تتلخص في القيادة بسلاسة قدر الإمكان مع استخدام تقنية مثبت السرعة في السيارة والتسارع المعتدل وتجنب الانطلاق بسرعة كبيرة، فكل هذه الخطوات تساعد على تقليل استهلاك الوقود. وينصح باستخدام مثبت السرعة متى أمكن.

وأوضحوا أن النصيحة الرابعة تتركز في تجميع كافة الرحلات اليومية في رحلة واحدة، فبدلاً من القيام بعدة رحلات، من الممكن جمعها في رحلة واحدة لتقليل استهلاك الوقود. وعند تشغيل محرك السيارة وتسخينه، سيكون في أفضل حالاته من حيث توفير استهلاك الوقود.

أما النصيحة الخامسة فهي أن تشغيل المحرك دون تحريك السيارة يستهلك وقوداً بلا فائدة، ففي حال الوقوف في الطابور أو انتظار شخص ما لأكثر من 10 ثوانٍ، ينصح بإيقاف تشغيل المحرك.

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