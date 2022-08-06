تغيير في القيادة العليا لغرف دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرف دبي عن تغيير في قيادتها العليا مع مغادرة حمد مبارك بوعميم منصبه كمدير عام للغرف بعد 16 عاماً من الخدمة الاستثنائية. وسيواصل بوعميم دعم غرف دبي للأشهر الثلاثة المقبلة، علماً بأنه تم تكليف حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي بمهام المدير العام بالإنابة.

دور محوري

وأشاد معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بالدور المحوري الذي لعبه بوعميم في نمو وتطور غرف دبي ومساهمته المتميزة في ترسيخ مكانة دبي كمركز استراتيجي للتجارة العالمية. وقال معاليه بهذا الخصوص: اضطلع بوعميم بمسؤوليات منصبه على أكمل وجه، فحقق العديد من الإنجازات المتميزة التي كان لها بالغ الأثر في نمو الأعمال وحفز الابتكار عبر أعمال المؤسسة. ونتوجه إليه بجزيل الشكر على الجهود الكبيرة التي بذلها للارتقاء بمكانة غرف دبي وتحويل الإمارة إلى مركز رئيسي للأعمال في المنطقة والعالم.

وأضاف الغرير: كان لإنجازات بوعميم المتميزة دور أساسي في مواصلة مسيرة نجاح غرف دبي ومساهمة كبيرة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التجارة الدولية، والارتقاء بمستوى الأعمال المحلية، وتسريع مسار الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي. نتمنى لبوعميم كل النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية، ونتشرف بدعمه المستمر لغرف دبي.

زيادة الأعضاء

من جانبه، قال حمد بوعميم: تخدم غرف دبي اليوم أكثر من 320 ألف عضو يزاولون أعمالهم عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك إلى الدعم الراسخ لقيادتنا الرشيدة والتوجيهات السديدة لمجلس إدارة غرف دبي. ومع انتقالي لمتابعة اهتمامات جديدة في العديد من المناصب الاستشارية وغير التنفيذية، أشكر قيادة وفريق عمل غرف دبي على تفانيهم والتزامهم بتحقيق نمو استثنائي وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي.

وقد نجح بوعميم خلال توليه الإدارة العامة لغرف دبي في زيادة عدد أعضاء الغرف بأكثر من 4 أضعاف من 80.000 إلى أكثر من 320.000 عضو، مما جعل غرفة دبي واحدة من أفضل 10 غرف تجارة على مستوى العالم وأكبر المنظمات عضويةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأطلق بوعميم 12 مكتباً دولياً، وعزز تركيز غرف دبي على الأسواق الناشئة بما في ذلك أمريكا اللاتينية ودول الآسيان.

شراكة

ولعب بوعميم كذلك دوراً مهماً في فتح آفاق الشراكة مع الدول الأفريقية وترسيخ مكانة دبي بوابة عالمية إلى أفريقيا. كما أسس مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، واستقطب أكثر من 80 هيئة دولية. وأسس بو عميم أيضاً مركز أخلاقيات الأعمال، وهو أول مؤسسة في دبي تركز على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

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