«مصدر» تطور مشاريع طاقة متجددة في تنزانيا

المصدر: دار السلام - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن توقيع اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة «تانيسكو» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط. وبحضور جانواري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، قام بتوقيع اتفاقية التطوير المشتركة كل من عبدالله زايد، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار في «مصدر»، وماهاراج تشاندي، المدير التنفيذي لشركة «تانيسكو»، وذلك خلال مؤتمر الطاقة التنزاني. وستقوم «مصدر» و«تانيسكو» بموجب الاتفاقية بتأسيس شركة مشتركة ستتولى تطوير المشروع.

نقلة نوعية

وأكد ماهاراج تشاندي، المدير التنفيذي لشركة «تانيسكو»، أن هذه الاتفاقية سوف تحدث نقلة نوعية كبيرة على صعيد تطوير قطاع الطاقة المتجددة بتنزانيا، وقال: نتوقع أن ننتج خلال المرحلة الأولى من هذا التعاون المشترك 600 ميجاواط، وسوف نواصل التعاون في مشاريع أخرى للوصول إلى 2000 ميجاواط.

وأوضح عبدالله زايد، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار في «مصدر» أن من شأن التعاون بين كل من «مصدر» و«تانيسكو» أن يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في تنزانيا إلى جانب توفير مصدر طاقة آمن ونظيف للشعب التنزاني.

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