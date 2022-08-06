رئيس جديد لعمليات «الخليج للحاسبات» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الخليج للحاسبات الآلية» عن تعيين أسامة السمدوني، مديراً عاماً لشركة الحاسب الآلي والاستشارات الإدارية المتحدة، والتي تمثل فرعها في دبي. وسيكون السمدوني مسؤولاً عن قيادة فرق الشركة في دبي وتعزيز جهودها في مساعدة الشركات بتحقيق قيمة تجارية جديدة، ودعم الهيئات الحكومية لتطوير القدرات المحلية، وتعزيز الشراكاتة عبر منظومة التكنولوجيا المتنامية في الإمارة.

وقال عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لـ «الخليج للحاسبات الآلية»: يسر مجلس الإدارة الإعلان عن تعيين أسامة السمدوني مديراً عاماً لشركة الخليج للحاسبات الآلية في دبي، لما يتمتع به من خبرة كبيرة تمتد لعقود في مجال الحلول الرقمية، وسوف نعمل على استغلال خبرته هذه لتحقيق قيمة كبيرة لعملائنا ولفرق عملنا.

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