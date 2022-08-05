منصة «كويك آب» تتحوّل نحو التوصيل السريع لمواقع التجارة الإلكتروني

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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قال باسل الكوسا، الرئيس التنفيذي لمنصة «كويك آب» المتخصصة في الحلول اللوجستية والتوصيل السريع لمواقع التجارة الإلكترونية إن المنصة ومقرها دبي سوف توقف عمليات توصيل الطعام المزدحم، لتركّز جهودها حصريًا على عمليّات التوصيل للعملاء في مجال التسوّق الإلكتروني. وذلك في إطار جهودها الآيلة إلى مواكبة التغيّرات المستجدّة في السوق.

وأوضح الكوسا في تصريحات لـ«البيان» إن التحول في نشاط المنصة يأتي كخطوة بديهية في ظلّ المؤشّرات الواضحة التي تدلّ على أنّ 40% من التعاملات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار ستتمّ عبر الإنترنت، لافتاً إلى النمو المطرد الذي تشهده التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والسوق التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الشركة تعتزم رفع استثماراتها في المنطقة بهدف التوسّع في المملكة العربية السعودية في غضون 6 أشهر، وثمّ في باقي دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.

وأضاف: «من شأن هذا التصويب أن يزيد بشكل مطرد الحاجة إلى خدمات التوصيل للعملاء بسرعة، وهنا يأتي دور شركة»كويك آب«الجاهزة والقادرة على تلبية هذه الحاجة على أفضل نحو، خصوصاً مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية الذي شهدته المنطقة في العامَين الأخيرَين والذي مهّد الطريق بديهيًا لهذا المسار. لقد شهدنا ارتفاعًا في الطلب على خدماتنا من قِبل العلامات الراسخة في السوق في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب العديد من المشاريع الجديدة الواعدة. تتمثّل رسالة Quiqup في تقديم تجربة توصيل سلسة، تُلبّي منصات التسوّق الإلكترونية والعملاء على حدّ سواء. تضمن رؤيتنا الواضحة وضوح الشمس تحقيق هذه الرسالة ومواصلة تطوير التقنيّات والعمليّات المبتكرة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نموًا سريعًا في دول الخليج».

تقنيات متطورة

وأشار الكوسا إلى أن «كويك آب» تتميّز في مجال عمليّات التوصيل للعملاء بفضل استثمارها في تقنيّات خاصة سمحت لها بالابتكار في كل خطوة من عمليّة التوصيل، ممّا منحها المرونة لتقديم تجربة توصيل تتمحور حول العميل، وتحقيق أسرع خدمة توصيل على الإطلاق، وتسجيل نسبة نجاح وصلت إلى 99 في المئة، وهي الأعلى في المنطقة.

وأضاف: «أتاحت هذه الرؤية لشركة»كويك آب«تحويل تجربة التوصيل للعملاء في المنطقة من خلال مسارَين، وهما أوّلًا، استخدام التطوّرات في مجال الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلّم الآلي لتقديم تجربة توصيل سلسة، ولحلّ أبرز المشاكل التي تعترض خدمات التوصيل للعملاء في سوق الدول الخليجية، وثانيًا تقديم تجربة مميّزة للمستخدم تقوم على البحوث المتواصلة حول المستهلك وفهم احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ريادة أعمال

ولفت الكوسا إلى أن 84% من الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقون إلى أن يصبحوا روّادًا في مجال الأعمال. وأضاف: «في ظلّ النمو المطرد الذي تشهده المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة، تعتزم شركة»كويك آب«أن تصبح الشريك الأوّل لنمو هذه الشركات في المنطقة، بحيث تُشكّل حافزًا يُساعد روّاد الأعمال الشباب والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. فقد ابتكرت الشركة حلولًا متكاملة وسهلة جاهزة للتوصيل والتشغيل فورًا، تتيح لتلك المؤسّسات إطلاق مشاريعها مع»كويك آب«في غضون 24 ساعة. ومن بين المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاونت مع»كويك آب«نذكر علامة»بيكس بيوتي«Bex Beauty للمكياج وعلامة هادية غالب لملابس البحر».

وتملك شركة «كويك آب» الخبرة في مجال التوصيل خلال 4 ساعات، وفي اليوم نفسه، وفي اليوم التالي، إلى كافة المدن في الإمارات، لكنّ خبراتها لا تقتصر على خدمات التوصيل السريعة والموثوقة، فقد أطلقت الشركة مؤخّرًا خدمات تخزين البضائع وإيفاء الطلبات هدفها مساعدة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق مشاريعها من خلال توفير خدمة متكاملة.

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