استثمارات بنوك الإمارات ترتفع إلى 490.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي

المصدر: وام

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ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 7% لتصل إلى 490.7 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة تعادل 31.9 مليار درهم مقارنة بنحو 458.8 مليار درهم في مايو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المركزي أن استثمارات البنوك زادت على أساس شهري بنسبة 2.94% تعادل 14 مليار درهم مقابل 476.7 مليار درهم في ابريل السابق عليه، بينما ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 17.5 مليار درهم أو ما نسبته 3.7% مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت سندات الدين على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 57% مع بلوغها 279.8 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.94% مقارنة بنحو 277.2 مليار درهم في أبريل السابق عليه.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 30.4% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 149 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 30% مقابل 114.6 مليار في مايو 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 8.2% مقابل 137.7 مليار درهم في ابريل 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم مع نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 70.8% تعادل 6.8 مليار درهم مقابل نحو 9.6 مليار درهم في مايو 2021، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 3.53% مقارنة بنحو 17 مليار درهم في ابريل 2022.

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 45.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري 1.56% مقابل 44.8 مليار في ابريل السابق عليه، وزادت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 6.8% مقارنة بنحو 42.6 مليار في ديسمبر 2021.

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