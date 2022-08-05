1.84 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 6 أشهر بإيرادات 2.4 مليار درهم

المصدر: وام

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استقبلت فنادق أبوظبي 1.84 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري بنمو 22% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق العاصمة سجلت معدلات إشغال بنسبة 70% في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.2 ليلة للنزيل الواحد.

وبحسب البيانات، زادت الإيرادات الفندقية إلى 2.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وذكرت بيانات الدائرة أنّ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة بلغ 329 درهماً خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 232 درهماً عن الفترة نفسها بزيادة بنسبة 24.% واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال النصف الأول من العام الجاري بحصة تبلغ 29% أو ما يعادل 528 ألف نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 219 نزيل بزيادة بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ثم الفلبين وبريطانيا بحصة 4% أو ما يعادل 82 ألف نزيل لكل سوق، ثم مصر بما يقارب 4% أو ما يوازي 77 ألف نزيل بنمو بنسبة 4%، والسعودية بحصة 3% تعادل 57 ألف نزيل، وباكستان 55 ألف نزيل والولايات المتحدة الأمريكية 55 ألف نزيل والأردن 42 ألف نزيل وفرنسا 38 ألف نزيل وألمانيا 35 ألف نزيل.

ووفق بيانات الدائرة، حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 40% إلى 831 ألف نزيل خلال النصف الأول، وبلغ متوسط الإشغال 63% بنمو بنسبة 10%، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 6% إلى 554 ألف نزيل وبلغ متوسط الاشغال 78% بارتفاع بنسبة 4%.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 13% إلى 276 ألف نزيل في النصف الأول، كما ارتفع متوسط الاشغال بنسبة 5% إلى 74%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 16% بعدد النزلاء إلى 179 ألف نزيل، وارتفع متوسط الاشغال إلى 79%.

واستحوذت مدينة أبوظبي علي النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 1.61 مليون نزيل خلال النصف الأول بنمو بنسبة 25%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 169 ألف نزيل بزيادة 3%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 60 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 8%.

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