دبي ترسّخ صدارتها في النمو الرأسمالي للمساكن الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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رسخت دبي صدارتها لمدن العالم في النمو الرأسمالي في أسعار المساكن الفاخرة، وذلك بحسب نتائج «مؤشر المساكن الفاخرة في المدن العالمية، عن الربع الثاني من 2022»، الصادر أمس عن «نايت فرانك».

وأفاد مؤشر الشركة البريطانية للدراسات والاستشارات العقارية بأن دبي كانت هي الأعلى بين كافة مدن العالم في النمو الرأسمالي السنوي في أسعار العقارات الفاخرة بنهاية الربع الثاني من 2022 بدعم الطلب وتدفق المستثمرين وتوسعات الأعمال والشركات في ظل تزايد جاذبية الإمارة للمستثمرين وكوجهة للعيش والإقامة والأعمال

وبلغ معدل النمو في أسعار العقارات الفاخرة في دبي في نهاية الربع الأول 64.8%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي. وبذلك، كانت دبي هي المدينة التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع في أسعار العقارات الفاخرة لديها خلال فترة المقارنة.

وكانت المراكز من الثاني إلى الربع على المؤشر من نصيب مدن أمريكية، وهي على التوالي: «ميامي»، والتي شهدت ارتفاعاً سنوياً في أسعار عقاراتها الفاخرة بنسبة 37.3%، وبفارق كبير عن دبي يكاد يقترب من الضعف، لوس أنجليس بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 23.4%، وسان فرانسيسكو، بنسبة ارتفاع سنوي بلغت 22.2%.

واحتفظت دبي بصدارتها العالمية للنمو الرأسمالي في المساكن الفاخرة، حيث كانت قد تصدرته أيضاً في النسخة الصادرة في نهاية عام 2021 من نفس المؤشر، حيث سجلت المساكن الفاخرة لديها أعلى ارتفاع على مستوى العالم في أسعار المساكن الفاخرة على مدار 2021 بأكمله، وكانت نسبة الارتفاع في دبي آنذاك 44%.

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