8.9 % نمو الودائع الادخارية إلى 249.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة /‏ باستثناء الودائع بين البنوك /‏ 8.9 % إلى 249.613 مليار درهم بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي أو 20.44 مليار درهم.

وأظهرت نشرة إحصائية للمصرف المركزي أن الودائع الادخارية زادت 0.25% على أساس شهري مقارنة بنحو 248.98 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت 3.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى أو 7.8 مليارات درهم. وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 882.557 مليار درهم نهاية مايو الماضي بزيادة 18 % على أساس سنوي أو 134.66 مليار درهم بينما زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى بنحو 4.07% أو 34.52 مليار درهم. وزادت الودائع لأجل إلى 528.64 مليار درهم نهاية مايو الماضي بنمو 3.53 % على أساس شهري أو 18.05 مليار درهم.

وارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب 1.63% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وبلغ رصيده 12.107 مليار درهم نهاية مايو الماضي بزيادة 194 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري .

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