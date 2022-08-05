3.7 مليارات رسوم امتياز «&e» و«دو» في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سددت شركتا «&e - اتصالات سابقاً» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.73 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي عن النصف الأول بنمو 5.3% أو 189.2 مليون درهم مقابل 3.54 مليارات عن النصف الأول من 2021.

وبلغت قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «&e» من يناير إلى يونيو 2022 نحو 2.87 مليار درهم، بزيادة 2.6% أو 74.1 مليون درهم مقابل 2.80 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سددت «دو» نحو 856 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي بزيادة 15.5% أو 115.1 مليون درهم مقابل 740.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها "&e" و"دو" من 2012 إلى 2021 إلى نحو 74.57 مليار درهم منها 58.5 مليار درهم لـ"&e"، و16.04 مليار لـ"دو".

و أعلنت الشركتان مطلع العام الجاري تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021. و تسدد الشركتان رسوم امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز