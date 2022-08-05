دبي أفضل وجهات شركات الأصول المشفّرة عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت صحيفة «فاينينشال تايمز» دبي بأنها الوجهة الأكثر جاذبية على مستوى العالم للشركات المتخصصة في تداول الأصول المشفرة والعملات الرقمية.

وأوضحت في تقرير أمس عن اعتزام هنري أرسلانيان، أحد كبار المتخصصين في الأصول الافتراضية على مستوى العالم تدشين صندوق لهذه الأصول في دبي، بعد أن استقال من منصبه لدى برايس ووترهاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية الشهيرة للاستشارات والخدمات المهنية من أجل تأسيس هذا الصندوق، أن هذه الخطوة من جانب أرسلانيان تعكس إلى أي حد باتت دبي قادرة على استقطاب الشركات والمنصات المتخصصة في تداول العُملات المشفرة، في الوقت التي لا تزال المدن الأخرى المعروفة بكونها مراكز مالية عالمية، مثل سنغافورة وسول، تتلكأ على نحو متزايد في دخول عالم الأصول الافتراضية.

وتضمن التقرير مقابلة مع أرسلانيان، والذي أكد أن انفتاح دبي على الأصول المشفرة أثر بصورة كبيرة على قراره بتأسيس الصندوق في الإمارة. وأفاد أرسلانيان بأنه قد استصدر بالفعل موافقة تنظيمية مؤقتة من جانب السلطات المعنية في دبي على تأسيس الصندوق، والذي اختار له اسم «ناين بلوكس كابيتال مانجمنت».

وأضاف أرسلانيان أن الصندوق قد حصل على تمويل تبلغ قيمته 75 مليون دولار من الداعم الرئيسي له والمساهم الأول فيه، وهو صندوق «ناين بلوكس كابيتال»، والذي يقع مقره الرئيسي في هونغ كونغ.

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