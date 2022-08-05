الإمارات تهيمن على قائمة أكثر الشركات الناشئة تمويلاً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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جمعت شركات ناشئة في الإمارات خلال يوليو الماضي 76 مليون دولار أو 72% من إجمالي التمويل إقليمياً عبر 11 صفقة تمويل.

وسجّلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلاً بقيمة إجمالية 105 ملايين دولار، من خلال 44 صفقة وذلك بحسب تقرير شركة «ومضة» لشهر يوليو، ما يمثل انخفاضاً 84% على أساس سنوي و68% على أساس شهري.

وتركزت النسبة الأكبر من الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، حيث بلغ حجم التمويل الذي جمعته «ياب» – ومقرها الإمارات - وحدها 41 مليون دولار أو أكثر من نصف المبلغ الذي تم جمعه في الدولة.

وبحسب التقرير جمعت الشركات الناشئة التي أسستها سيدات أعمال 0.1% فقط من إجمالي مبالغ التمويل في المنطقة، وهو أدنى مستوى حتى الآن هذا العام، في حين جمعت الشركات الناشئة التي أسسها رجال أعمال 95 مليون دولار أو 91% تقريباً، فيما جمعت الشركات الناشئة مع مؤسسيها من الذكور والإناث 9.6 ملايين دولار، أو 9% من الإجمالي.

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