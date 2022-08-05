«فنادق الخوري» تضيف 158 غرفة إلى ضيافة دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت «فنادق الخوري» وهي جزء من قسم الضيافة في مجموعة الخوري، إلى قطاع الضيافة في دبي 158 غرفة بافتتاحها فندقها السابع «الخوري كورت يارد » وهو من فئة 4 نجوم.

‎ويقع الفندق في موقع مركزي مثالي على شارع الواحة ما بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، مما يوفر مكاناً مثالياً للعمل أو الاسترخاء لزوار مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر مزيجًا من الإقامة الاستثنائية والمرافق عالية الجودة ووسائل الراحة والترفيه المميزة.

ويوفر سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي، أما بالنسبة للعائلات فإن الموقع المركزي الذي يتمتع به الفندق قريب من عدد لا يحصى من المناطق السياحية مثل منطقة داون تاون ودبي مارينا ونخلة جميرا، بينما سيستمتع النزلاء من رجال الأعمال بموقع الفندق القريب من عدة مراكز أعمال أبرزها منطقة الخليج التجاري ومنطقة ديستريكت 2020 دبي.

وقال حامد محمد طيب محمد خوري، المدير التنفيذي لمجموعة الخوري: «لقد اتخذنا قرارًا حكيماً لضمان راحة ضيوفنا وخاصةً العائلات لمنحهم الشعور بالراحة التامة وكأنهم في منزلهم الخاص عند زيارتهم لفندق الخوري كورت يارد، إذ إننا نضمن خلو جميع غرف فندقنا من التدخين، ونهتم بتقديم خدمات ممتعة وآمنة لضيوفنا الصغار وإضافة قوائم طعام ذات خيارات واسعة ولذيذة لهم في مطاعمنا. وتتوفر لدينا خدمة رعاية مخصصة للأطفال، مما يسمح للعائلات بالاسترخاء عند الإقامة معنا والاستمتاع بقدر إمكانهم في مدينة دبي».

وقال جيف إيزاكس، مدير فندق الخوري كورت يارد: «لقد شهدت فنادق الخوري نمواً مذهلاً في السنوات الأخيرة بفضل موقعنا المميز بالقرب من قلب مراكز الأعمال والترفيه في جميع أنحاء دبي، حيث تتميز جميع فنادقنا بموقعها الاستراتيجي، وفندق كورت يارد الجديد لن يكون استثناءً عن ذلك».

وأردف إيزاكس قائلاً: «سيتمكن ضيوف ونزلاء الفندق الجديد من الوصول بسهولة إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي ومنافذ المأكولات والمشروبات المميزة، وهذا ما يؤكد على الجودة بقيمة لا تضاهى، حيث نكتسب شعبيتنا ونمونا كشركة تقديراً لخدماتنا الفائقة التي نقدمها تزامناً مع عودة نزلائنا من رجال الأعمال والسياح والعائلات عامًا بعد عام».

ويعد الفندق مثالياً لإقامة رجال الأعمال نظراً لموقعه المثالي المميز الذي يربط بين مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ومنطقة ديستريكت 2020 دبي.

8 فئات

يتكوّن الفندق من 158 غرفة مقسمة إلى ثماني فئات، تتراوح من غرف سوبيريور وديلوكس إلى أجنحة بريميوم وكورت يارد المميزة، ويمكن للضيوف الاستمتاع من بين أربع تجارب طعام مميزة بما في ذلك مطعم الباحة الشامي، كما ستتاح لهم أيضًا فرصة الاطلاع على منظر خلاب لمدينة دبي أو استكشاف العديد من المناطق السياحية ووجهات التسوق الموجودة بالقرب من الفندق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز