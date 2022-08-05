الأسهم المحلية تستقطب 1.64 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.64 مليار درهم في ختام جلسة أمس، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات المالية والمرافق والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و286.92 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 366.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.6 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى مستوى 9821.14 نقطة مع نهاية التعاملات، كذلك نزل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 3320.67 نقطة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 160.2 مليون درهم في الأسواق كمحصلة شراء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 416.59 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 256.34 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.26 % مع تصدره قائمة النشاط بالقيم بعد استقطابه سيولة بنحو 323.8 مليون درهم، كما صعد «الصير للمعدات» بنسبة 4.46 % و«طاقة» 3.25 % و«غذاء القابضة» 1.31 % و«ملتيبلاي» 0.98 % و«إي آند – اتصالات سابقاً» 0.36 % و«أدنوك للحفر» 0.27 %.

وزاد سهم «طيران أبوظبي» بنسبة 2.09 % مع إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 25.7 % خلال النصف الأول لتصل إلى 155.93 مليون درهم. وفي سوق دبي، ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 1.19 % و«تبريد» 0.37 % و«تعاونية الاتحاد» بنسبة 0.25 %، كما صعد «ديوا» 0.79 % مع تصدره قائمة النشاط بعد اجتذابه سيولة بنحو 126.3 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» بسيولة 57.7 مليون درهم.

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