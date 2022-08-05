القرية العالمية تعلن عن تجارب جديدة في موسمها الـ27

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية عن مجموعة واسعة من التجارب والفعاليات والتحسينات الجديدة التي ستكون محط أنظار ضيوف القرية في موسمها الجديد المرتقب. وتشكل أجنحة الدول المختلفة نقاط الجذب المعتادة والركائز الأساسية لنجاح هذه التظاهرة العالمية التي تستقطب أصحاب الحرف ورواد الأعمال والفنانين من جميع أنحاء العالم.

وسيشهد الموسم الجديد مشاركة 27 جناحاً يجسد كل منها تراثاً وتنوّعاً ثقافياً للبلد أو المنطقة التي يمثلها، وذلك من خلال الفنون والحرف المحلية والمأكولات الشعبية والفعاليات الترفيهية والمنتجات الأصلية.

وقال محمد شرف، المدير التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه: «شكّلت القرية العالمية ظاهرة إقليمية ودولية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للترفيه والسياحة. وبينما شهد الموسم 26 للقرية تسجيل رقم قياسي في عدد زيارات الضيوف، يبذل فريق القرية العالمية جهوداً كبيرة لمواصلة مسيرة الإنجازات».

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