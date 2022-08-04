74 % نمو أرباح «مجموعة أغذية» النصفية وتوزيع 8.25 فلوس أرباحاً نقدية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اليوم «مجموعة أغذية»؛ الشركة الإقليمية الرائدة في الأغذية والمشروبات، عن نمو صافي إيراداتها عن النصف الأول من عام 2022 إلى 2 مليار درهم مدفوعةً بالنمو الاستثنائي في الربع الأول والجهود المستمرة لتوحيد أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها. وشهدت الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، نمواً في صافي إيرادات المجموعة 51٪ على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 118 مليون درهم خلال هذه الفترة، محققاً زيادة 74٪ مقارنة بالنصف الأول من 2021، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في ظلّ التضخم العالمي. ويعكس هذا الأداء التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ التي أجرتها المجموعة مؤخراً بالإضافة إلى مبادراتها الرئيسية لتحسين التكلفة في إطار استراتيجيتها الخمسية.

عمليات الاستحواذ

وقال خليفة سلطان السويدي؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «تعكس النتائج القوية للمجموعة في النصف الأول من العام نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ريادتنا في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، فعمليات الاستحواذ التي أنجزناها العام الماضي لم تحقق نمواً قوياً فحسب، بل ساهمت في زيادة أرباحنا أيضاً فيما نواصل دمج أعمال جميع الشركات التابعة لنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر بشكل فعال. وقد أحرزنا خلال فترة قصيرة تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهدافنا الرئيسية والوفاء بالتزاماتنا وأولوياتنا الاستراتيجية التي حددناها في بداية رحلة تحوّل المجموعة. ولا تزال ثقتنا راسخة في قدرة «أغذية» على الاستمرار في تقديم قيمة ملموسة للمساهمين وأصحاب المصلحة».

خطط التوسع

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «نفخر بالتقدم الكبير الذي حققناه في النصف الأول، حيث انصب تركيزنا خلال الربع الأول على توحيد أعمال الشركات المستحوذ عليها، بينما كرّسنا جهودنا في الربع الثاني على تعزيز سبل التعاون والتكامل بين أعمال المجموعة، مما ساعدنا على تعويض ارتفاع التكاليف المباشرة ومصاريف عمليات الاندماج والاستحواذ، والحد من تأثير اضطرابات سلسلة الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق والتضخم، مع حرصنا في الوقت نفسه على الحفاظ على جودة منتجاتنا».

وأضاف: «ستسهم إنجازاتنا خلال الفترة الماضية، بما فيها موافقة مجلس الإدارة على خطط التوسّع لتعزيز أعمالنا في مجال إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة في المملكة العربية السعودية، واستحواذنا على مجموعة «عوف» في مصر، في دعم أهداف استراتيجيتنا الخمسية فيما نواصل الاستفادة من زخم الأعمال في السوق. لقد نجح فريقنا مجدداً في تحقيق نتائج استثنائية على الرغم من استمرار التحديات في السوق، وأنا واثق بأننا نمتلك المقومات اللازمة لمواصلة هذا الأداء القوي وتعزيزه في النصف الثاني من العام».

الأعمال الاستهلاكية

ومن منظور مالي، واصل قسم الأعمال الاستهلاكية في «أغذية» تحقيق نمو كبير بنسبة 71% مقارنة مع العام السابق، حيث وصلت مساهمته الآن إلى 73% من إجمالي مبيعات المجموعة البالغة قيمتها 1.5 مليار درهم.

وبلغت إيرادات قسم اللحوم والأغذية المبردة والمجمدة 570 مليون درهم، حيث أسهمت عمليات الاستحواذ الاستراتيجي على شركتين متخصصتين بإنتاج اللحوم في الأردن ومصر العام الماضي بإضافة 493 مليون درهم. وسجّلت الشركتان نمواً في المبيعات بمعدل خانتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة حجم وأسعار المبيعات.

وبلغت إيرادات قسم الوجبات الخفيفة 417 مليون درهم، في أول فترة تشهد تضمين مساهمة مجموعة «بي إم بي» البالغة 149 مليون درهم. وساهمت الجهود المستمرة لتحسين التكلفة ودعم أوجه التآزر بين الشركات المستحوذ عليها في تعويض ارتفاع تكاليف المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف.

وبلغت إيرادات قسم المياه والمشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى 475 مليون درهم إماراتي. وواصلت محفظة «أغذية» من المياه المعبأة ريادتها في السوق من حيث الحجم الذي بلغ 28.5%، والحصة السوقية التي بلغت 28.2% في قناة البيع بالتجزئة، على الرغم من البيئة شديدة التنافسية.

وبلغت إيرادات قسم الأعمال الزراعية 534 مليون درهم، لتحقق زيادة بنسبة 15% في هذا الربع مقارنة بعام 2021. وعلى الرغم من التضخم العالمي لأسعار الحبوب وارتفاع تكاليف الشحن، سجّلت ربحية القسم تحسناً نتيجة تعديلات الأسعار والتعويضات في قناة الطحين المدعوم.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.3 مليارات درهم في 30 يونيو 2022، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة للفترة نفسها 2.8 مليار درهم.

وتماشياً مع سياسة مجموعة «أغذية» بتوزيع أرباح نصف سنوية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الأول بما يعادل 8.25 فلوس لكل سهم، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز