«فوربس الشرق الأوسط»: 7 بنوك إماراتية ضمن أفضل 30 بنكاً بالمنطقة 2022

المصدر: دبي- سيد صالح

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اختارت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» الأمريكية 7 بنوك إماراتية، ضمن قائمتها لأفضل 30 بنكاً مدرجاً بالبورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نشرتها المجلة، أمس.

واستندت المجلة في اختياراتها للبنوك إلى القيمة السوقية المُعلن عنها لكل بنك، حجم الإيرادات التي حققها كل بنك وحجم أصوله، والأرباح التي حققها في عام 2021، واستبعدت المجلة من قائمتها البنوك التي لم تُفصح عن نتائجها المالية حتى تاريخ الـ 28 من يونيو 2022.

وكانت البنوك الإماراتية السبعة على القائمة، هي «بنك أبوظبي الأول»، والذي نال المركز الثاني، «بنك الإمارات دبي الوطني»، والذي جاء في المركز الخامس، «بنك أبوظبي التجاري»، والذي جاء في المركز الثامن، «بنك دبي الإسلامي» في المركز العاشر، «مصرف أبوظبي الإسلامي» في المركز الــ 22، «بنك المشرق» في المركز الــ 23، و«بنك دبي التجاري» في المركز الــ 28.

وكانت صدارة القائمة من نصيب «بنك قطر الوطني»، فيما جاء «البنك الأهلي السعودي» في المركز الثالث.

وذكرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» في التقرير المُرفق بالقائمة أن بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خرجت من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» أقوى، وهو ما يتأكد من واقع أن البنوك الــ 30، التي اختيرت في القائمة قد سجّلت نمواً في قيمها السوقية الإجمالية بنسبة 13% في نهاية 2021، لتبلغ هذه القيمة 2.5 تريليون دولار، بالمقارنة مع 2.3 تريليون دولار، في نهاية عام 2020. وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت الأرباح الإجمالية للبنوك الــ 30 في نهاية 2021 بنسبة هائلة بلغت 37%، لتصل قيمتها 34 مليار دولار.

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