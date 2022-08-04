234 أرباح «برجيل» في 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة برجيل القابضة عن نتائجها المالية للعام 2021، حيث حققت نتائج قياسية، مما يعكس قوة محفظتها المتنوعة من أصول الرعاية الصحية عالية الجودة والخدمات المتخصصة واستراتيجية نموها القوية.

وبلغت الإيرادات 3,351 ملايين درهم في السنة المالية 2021، فيما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 18% على مدار فترة الثلاث سنوات 2019-2021، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 779 مليون درهم، وزاد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين على 23%، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 37% خلال الفترة 2019-2021. كما بلغت أرباح العام 234 مليون درهم.

وتؤكد هذه النتائج المالية القياسية على اتباع برجيل لمسار قوي للنمو، والذي يستكمل النمو الثابت والمتواصل الذي تم تحقيقه على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية. تمتلك برجيل القابضة حالياً 39 مستشفى ومركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بالإضافة إلى شبكة من الصيدليات والخدمات الطبية الأخرى. ويرتكز نجاح الشركة على التزامها بالجودة والتميز التشغيلي وتركيزها على توفير الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع، عبر العديد من أفضل الأطباء والاستشاريين وأكثر الوسائل الطبية ابتكاراً.

استثمرت برجيل 4.2 مليارات درهم في الإمارات وسلطنة عمان منذ إنشائها، وتضمنت هذه الاستثمارات إنشاء مدينة برجيل الطبية، التي تُعد مركزاً إقليمياً متميزاً في علاج الأورام وغيرها من الحالات الطبية المعقدة، وأكبر مستشفى خاص في الإمارات.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة: «تعكس النتائج المالية القياسية تفاني والتزام موظفينا بتحقيق رؤيتنا بأن نكون مقدم خدمات الرعاية الصحية الرائد في الشرق الأوسط، والمعروف بالجودة والتميز. تتبع فرقنا مبدأ «المريض أولاً»، مما يمنح مرافق الرعاية الصحية التابعة لنا قوة كبيرة، ويعزز نجاح أعمالنا وتنوعها. وقد حققنا هذا النجاح الكبير الذي ينعكس على النتائج المالية الحالية بفضل استراتيجياتنا القوية وقراراتنا الصحيحة التي اتخذناها على مدار السنوات الماضية».

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