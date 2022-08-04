7 % نمو الأرباح الإجمالية لـ «الاتحاد العقارية» في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد العقارية» عن نتائجها المالية عن الربع المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث استقرت الإيرادات من عقود العملاء عند 99 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشركات التابعة للمجموعة تحسناً في الأداء بدعم من تحركات السوق الإيجابية وقطاع العقارات بدولة الإمارات. وارتفعت الأرباح الإجمالية خلال الفترة نفسها بمعدل 7% إلى 14 مليون درهم.

وواصلت الشركة تسجيل تطورات إيجابية في تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية، وتمكنت من خفض التكاليف خلال الربع الثاني من العام. وتراجعت النفقات الإدارية والعامة بنسبة 42% على أساس سنوي إلى 17 مليون درهم في الربع الثاني 2022، وبنحو 32% إلى 37 مليون درهم في النصف الأول 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الاتحاد العقارية، كجزء من خطة التعافي الاستراتيجية الرامية لتحسين الإنتاجية، قد قامت بدمج 3 وحدات عمل تابعة لها – شركة إيداكوم لإدارة جمعيات اتحادات الملاك ومركز أبتاون مردف والاتحاد للتخزين المبرد - في شركة واحدة وهي إيداكوم لإدارة الأصول، ومن المتوقع أن يسهم الدمج في تحسين الربحية من خلال التوظيف الأمثل للموارد والأصول، وعبر اقتصادات الحجم وخفض التكاليف. وتتوقع الشركة أن تحقق وفراً إضافياً لمرة واحدة بقيمة 7 ملايين درهم خلال الـ 12 شهراً المقبلة بفضل عملية إعادة التنظيم.

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