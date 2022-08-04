اتفاقية لتنفيذ تصميم مشروع إعادة تدوير البلاستيك في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والكهرباء والطاقة والصناعة، و«كوانتافيول»، الشركة المتخصصة في إعادة التدوير بالاستعانة بالتكنولوجيا، وشركة الكيماويات العالمية «باسف»، اتفاقية لتنفيذ التصميم الهندسي الأولي لتطوير محطة لتحويل البلاستيك إلى سائل في إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية، انتقلت شركات «دوبال القابضة» و«كوانتافيول» و«باسف» إلى مرحلة التصميم الهندسي الأولي لمحطة إعادة التدوير الكيميائي لنفايات البلاستيك في دبي. وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لدراسة جدوى استغرقت ستة أشهر، تم خلالها تحديد معايير التصميم الرئيسية وتأمين الموقع والمواد الأولية. وستشارك «باسف» كشريكٍ في تنفيذ المرحلة الجديدة للمشروع.

وتمثل محطة تحويل البلاستيك إلى سائل خطوةً نوعية في التحول نحو الاقتصاد الدائري، حيث تتيح تحويل المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير إلى منتجاتٍ قيمة. كما يساهم المشروع في تحقيق رؤية إمارة دبي الطموحة والتي تستهدف الاستغناء التام عن ردم النفايات بحلول عام 2030.

وفي إطار الشراكة، اتفق الأطراف الثلاثة على التعاون في تغطية تكلفة تطوير المحطة، واتباع منهجية عالية الكفاءة استناداً إلى التجربة الناجحة لمشروعٍ مماثل في سكايف بالدنمارك، والذي يعد أول محطة تجارية واسعة النطاق لشركة «كوانتافيول». كما تم اختيار «سايبم»، الشركة الإيطالية الرائدة في مجال الهندسة والبناء، كمزود خدمات لمرحلة التصميم الهندسي الأولي للمشروع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 80 ألف طن سنوياً، ومن المقرر تنفيذ مرحلة التصميم الهندسي لتطوير للمحطة خلال العام الحالي. واتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أوائل العام 2023.

نقلة نوعية

وقال أحمد بن فهد، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبال القابضة»: «تكتسب هذه الاتفاقية أهميةً كبيرة باعتبارها ترسي دعائم شراكةٍ استراتيجية، محورها توظيف الابتكارات التكنولوجية المستدامة لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، وإحداث نقلةٍ نوعية في مجالات الاستدامة وإعادة التدوير على صعيد المنطقة. ويأتي مشروع المحطة تجسيداً لالتزام دوبال القابضة بتطوير مشاريع واعدة، بما يرسخ مكانة الإمارة كأنموذج رائد عالمياً في معالجة البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير».

محفظة مشاريع

وقال كريس لاش، الرئيس التجاري لشركة «كوانتافيول»: يسرنا أن نساهم في تطوير هذا المشروع في إمارة دبي، حيث نرى فيه إضافةً هامة لمحفظة مشاريع كوانتافيول. ونتطلع لتعزيز شراكتنا والبناء على دراسة الجدوى، والانتقال من مرحلة التصميم الهندسي الأولي إلى قرار الاستثمار النهائي، بالاستفادة من تجربتنا في مشروع سكايف.

بدوره، قال أودو هونجر، نائب الرئيس ورئيس منطقة السوق في الشرق الأوسط في شركة باسف: نتطلع قدماً للمساهمة في تنفيذ محطة تحويل البلاستيك إلى سائل في دبي باعتبارنا شريكاً في مرحلة التصميم الهندسي الأولي للمشروع. ونسعى إلى توظيف خبراتنا ضمن مشروع إعادة التدوير الكيميائي للبلاستيك في أوروبا (ChemCyclingTM)، ودعم شريكنا التكنولوجي «كوانتافيول»، والعمل جنباً إلى جنب مع «دوبال القابضة» لتحقيق رؤية دبي الطموحة للتخلص من ردم النفايات بحلول العام 2030، وتسريع وتيرة التحول نحو منظومة الاقتصاد الدائري.

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