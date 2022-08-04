«إف. تي. إكس» تحصل على أول ترخيص لبرنامج «الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «إف. تي. إكس» (FTX Exchange FZE)، عن حصولها على الموافقة للمشاركة في برنامج «الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق» (MVP) في هيئة دبي للأصول الافتراضية، وهو النظام المتخصص الوحيد في العالم لهذا القطاع الذي تديره هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). وبصفتها شركة تابعة لـ FTX Europe، أصبحت «إف. تي. إكس» أول مزود خدمة للأصول الافتراضية (VASP) يحصل على ترخيص (MVP) لتشغيل خدمات تبادل الأصول الافتراضية (VA) وغرف الإحصاء في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أصبحت (FTX) أول بورصة منظمة بالكامل تحصل على ترخيص مؤقت للبدء في تجربة مشتقات التشفير المعقدة المصممة للمستثمرين المؤسسين المحترفين في الإمارات العربية المتحدة. وبعد الانتهاء بنجاح من التقييم التنظيمي الصارم لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، تمت الموافقة بشكل كامل على الانتقال إلى ترخيص «الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق» (MVP) التشغيلي، مما يتيح لشركة VA Exchange نشر منتجات مشتقات التشفير المنظمة وخدمات التداول للمستثمرين المؤسسين المؤهلين في جميع أنحاء المنطقة. علاوةً على ذلك، يمنح ترخيص الأصول الافتراضية من حكومة دبي(VARA MVP) أيضًا تصريح لشركة (FTX) للعمل كغرفة إحصاء وتشغيل سوق NFT وتقديم خدمات الوصاية وفقًا لمعايير محددة بإحكام لفئة معينة من المستهلكين مما يضمن حراسة قوية لحماية السوق والأمن الاقتصادي.

وفي هذا الشأن، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري: «يسعدنا انضمام»إف. تي. إكس.«(FTX) أول مزود لخدمة الأصول الافتراضية (VASP)، إلى المرحلة التشغيلية لبرنامج ترخيص الأصول الافتراضية من حكومة دبي (VARA MVP). يعكس نموذج تشغيل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA ومبدأنا الفريد من نوعه للتكيف مع مقياس الاختبار والمصمم لتحقيق نمو آمن ومستدام، مع التزام دبي بإنشاء نموذج قابل للتشغيل المتبادل عالميًا»للاقتصاد المستقبلي«».

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركةFTX، سام بانكمان فرايد، قائلاً: «إن الموافقة على حصول FTX على أول ترخيص للأصول الافتراضية من حكومة دبي (MVP VASP) من نظام الإشراف الاحترازي في دبي لتشغيل البورصة بالكامل هو شرف كبير وإنجاز بارز لفريقنا. مهمتنا هي قيادة الطريق في تنمية صناعة الأصول الرقمية في البلدان والولايات القضائية التي تمتلك إطار عمل متمكن للأصول الرقمية».

ومع خطاب الموافقة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، ستعمل«إف. تي. إكس» وفقًا لنموذج يتمتع بإشراف تنظيمي صارم وضوابط امتثال إلزامية لمجموعة العمل المالي والتي تتماشى مع متطلبات الأسواق المالية الدولية من المستوى الأول.

وأوضح رئيس FTX Europe، باتريك غرون، أنه «على مدار الأشهر العديدة الماضية، عملنا في FTX Europe جنبًا إلى جنب مع المنظمين، لتأمين أول ترخيص رسمي لـ VASP-MVP للعمل في منطقة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعد الموافقة من (VARA) في دبي علامة فارقة أخرى لشركة FTX Europe، كما نتطلع إلى توسيع نطاق تواجدنا في دبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة «إف. تي. إكس»، محمد هانز دستمالتشي، أنه «يشرفنا أن نكون صاحب الترخيص الافتتاحي من»الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق«MVP)) التابع لنظام هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA). لم يكن هذا ممكنًا لولا توافر بيئة الأعمال المتطورة في دبي والإرشادات التنظيمية الشاملة والجديرة بالثقة التي قدمتها (VARA)، فضلاً عن الدعم المتميز من فريقهم. نحن متحمسون وملتزمون بأن نكون مشاركين بنائين ومسؤولين في نظام (VARA) البيئي، ونتطلع إلى تنمية وتعزيز مكتبنا الإقليمي في دبي».

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