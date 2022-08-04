«مفاجآت صيف دبي» تواصل فعالياتها وعروضها المميزة

المصدر: دبي - وام

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تواصل «مفاجآت صيف دبي» فعالياتها وعروضها المميزة في مختلف أنحاء المدينة لتتيح لسكان وزوار دبي فرصة الاستمتاع بأوقاتهم خلال أشهر الصيف.

وتقدم«مفاجآت صيف دبي 2022»- التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل - مجموعة من العروض الترفيهية الحية والعروض الترويجية والتخفيضات في مختلف مراكز التسوق إضافة إلى عروض الإقامة الفندقية والمطاعم وغيرها.

ويقدم عدد من الفنانين الكوميديين عروضاً ترفيهية حية في عدد من الوجهات إلى جانب عروض موسيقى«الهيب هوب» وغيرها.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة «ماستركارد راك بنك» وعدد من الشركاء الإستراتيجيين ممثلين في مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا» و«السيف» ومجموعة الزرعوني «ميركاتو» ومجموعة عبد الواحد الرستماني و«بلوواترزو»و«سيتي ووك» ومركز دبي المالي العالمي وطيران الإمارات و«إينوك» و«اتصالات» و «لا مير» وماجد الفطيم «مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة» ونخيل«ابن بطوطة مول وذي بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2» و«ذا بييتش» و«ذا أوتلت فيليدج».

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