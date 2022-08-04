7 % نمو أرباح «أمانات» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت «أمانات القابضة» نمواً في صافي الربح المعدل بنسبة 7% خلال النصف الأول من عام 2022 ليبلغ 67.4 مليون درهم، مقابل 63.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأشاد حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس الإدارة بالنمو القوي لنتائج جميع شركات محفظة أمانات الاستثمارية خلال النصف الأول، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على صافي الربح خلال الفترة. وأعرب الشامسي عن تطلعه الشديد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، وخاصةً في ضوء التوسعات الجارية لكل من مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل، ونما القابضة، وسكون، وجامعة ميديلسكس دبي. ويأتي ذلك بالتوازي مع مساعي «أمانات» لتعظيم الاستفادة من فرص النمو المطروحة واستهدافها للتوظيف الأمثل لاستثماراتها الرأسمالية في الأصول المتميزة التي تساهم في تحقيق التكامل بمحفظتها الاستثمارية الحالية.

وأكد الشامسي المكانة القوية التي تحظى بها أمانات، والتي تؤهلها بجدارة لمواصلة تحقيق أهداف النمو التي تتبناها، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تتعرض لها مختلف أسواق العالم. ويأتي ذلك بفضل الاختيار السديد لمحفظة استثمارات أمانات بقطاعات وأسواق تتميز بالمرونة الفائقة في مواجهة مختلف التحديات.

ونجحت محفظة استثمارات الرعاية الصحية في مواصلة مسار النمو القوي الذي تحققه، مسجلةً دخلاً بقيمة 27.3 مليون درهم خلال النصف الأول 2022، مقابل 16 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو بنسبته 71% مقارنة بالعام الماضي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من 2022، أعلن مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل عن افتتاح توسعة جديدة لمستشفى العين، وشارفت سكون على إتمام المرحلة الأولى من أعمال التجديدات الخاصة بمنشأتها. وتقلصت ربحية محفظة استثمارات التعليم بنسبة 5% لتسجل دخلاً قدره 67.8 مليون درهم في النصف الأول 2022 مقارنة بمبلغ 71.3 مليون درهم في النصف الأول 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز