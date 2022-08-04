"أدنوك للحفر" تحصل على عقدين بقيمة تتجاوز 12.6 مليار درهم لتعزيز السعة الإنتاجية للمناطق البحرية

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن ترسية عقدين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 12.6 مليار درهم إماراتي /3.4 مليار دولار أمريكي/، من خلال شركة "أدنوك البحرية"، على شركة "أدنوك للحفر"، وذلك لاستئجار 8 منصات حفر.

وسيدعم هذان العقدان البالغ قيمتهما على التوالي 5.6 مليار درهم /1.5 مليار دولار / و7 مليار درهم /1.9 مليار دولار/، هدف زيادة السعة الإنتاجية لأدنوك من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الامارات من الغاز.

و من خلال هذين العقدين اللذين تبلغ مدتهما 15 عاماً، سيساهم أسطول الحفر المتطور التابع لشركة "أدنوك للحفر" في تمكين مجموعة "أدنوك" وشركائها الاستراتيجيين الدوليين من الاستغلال الأمثل لموارد النفط و الغاز البحرية في أبوظبي ما يعزز مكانة دولة الإمارات و"أدنوك" وشركائها في هذا المجال .

وستتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة ما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

و بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: " تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وضمن جهود أدنوك لتنفيذ استراتيجيتها الطموحة 2030 للنمو الذكي، يأتي هذا الاستثمار الضخم للمساهمة في توسيع عمليات المجموعة في مجال الحفر لتسريع النمو وتعزيز القيمة والاستغلال المسؤول للموارد الهيدروكربونية في دولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.. و يشكل أسطول أدنوك للحفر المتطور وقدراتها الرائدة ممكّناً أساسياً ضمن خطط "أدنوك" لترسيخ مكانتها مورداً رائداً وموثوقاً للطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات".

و سيتم استئجار منصات الحفر وفريق التشغيل والمعدات لدعم عمليات الحفر في حقول شركة "أدنوك البحرية" التي يبلغ إنتاجها حوالي نصف السعة الإنتاجية لأدنوك.

تعد "أدنوك للحفر" أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات حيث تمتلك 105 حفارات، بما في ذلك 72 منصة حفر بحرية، ويعتبر أسطولها من أكبر أساطيل منصات الحفر العاملة في العالم.

و يمثل أسطول الحفر الكبير التابع للشركة وخبرتها المتميزة في مجال الحفر ممكنات أساسية تؤهلها للحصول على عقود حفر لمشاريع واسعة النطاق.

و أرست "أدنوك" مؤخراً عقدين تبلغ قيمتهما الإجمالية 7.49 مليار درهم /2 مليار دولار/ على "أدنوك للحفر" يشملان خدمات الحفر المتكاملة للجزر في مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز.

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