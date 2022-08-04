«صيفنا سعادة» في عجمان يستمر حتى 18 أغسطس الجاري

المصدر: عجمان - وام

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برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي تتواصل فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان بنسخته الثالثة «صيفنا سعادة» ويستمر حتى 18 أغسطس الجاري.

تحظى الفعاليات المتنوعة والأنشطة المختلفة بمتابعة ومشاركة فئات المجتمع كافة إلى جانب اهتمام أولياء الأمور بالبرامج المعرفية و الدينية و الرياضية و التطويرية التي تدعم مواهب أبنائهم و تسهم في تطوير قدراتهم على مختلف الأصعدة.

و شهدت فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع وتنوعت مبادرات البرامج المجتمعية و التي تتصدرها مبادرة «أسرة وطن» و التي تنظم للمرة الثالثة على التوالي برعاية وزارة تنمية المجتمع.

شارك في المبادرة 32 أسرة مواطنة وتهدف إلى إبراز دور الأسر المتميزة في المجتمع و تعزيز نجاحاتها لتصبح أكثر تطورا وازدهارا.

و استقطبت الفعاليات المجتمعية المقدمة لذوي الإعاقة عددا كبيرا من المشاركين إذ شارك 32 شخصا في فعالية تنس الطاولة و بطولة الكيرم ( فئة الإعاقة السمعية) للبالغين، و15 شخصا في مباريات كرة الهدف للمكفوفين، و16 شخصا في رمي الرمح و الجلة للإعاقة الحركية للبالغين، و30 شخصا في رمي الرمح والجلة للإعاقة الحركية والمكفوفين كل الفئات إضافة إلى 14 شخصا في الألعاب الترفيهية للإعاقة الذهنية.

و نالت الأنشطة و الفعاليات الثقافية والعلمية تقدير و إشادة فئات المجتمع كافة ومن بينها برنامج الاعلامي الشامل حيث تفاعل المشاركون مع برنامج صناعة المحتوى بمشاركة صانع المحتوى محمد العجماني الذي تطرق إلى كيفية اختيار المحتوى الهادف.

وجرى تنظيم برنامج القانون والإعلام وقدمه المحامي إبراهيم الحوسني و تحدث خلاله عن قانون الجرائم الإلكترونية و تناول أهم الأمور التي يجب تجنبها خلال النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب برنامج الاحتراف في التصوير بمشاركة المصور ماجد الزرعوني الذي تحدث عن أساسيات التصوير، وبرنامج الإلقاء وعرافة الحفل الذي قدمته الإعلامية حمدة الحمادي.

وجذبت الفعاليات التطويرية 118 مشاركا، إذ شارك 34 شخصا في برنامج دبلوم ريادة الأعمال، و21 في حصة الطبخ، و38 في برنامج أساسيات الإلقاء والتقديم إلى جانب 25 مشاركا في برنامج طي الملابس الذي تعلم من خلاله الأطفال كيفية طي ملابسهم وترتيب أسرة غرفهم.

وأقيمت خلال الفعاليات الدينية دورة مكثفة عن بعد لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث بمشاركة 122 شخصا إلى جانب مسابقة فارس الحفظ، ومسابقة أجمل ترتيب إضافة إلى مسابقة فارس السلوة.

و تنوعت الأنشطة والمسابقات الرياضية، إذ أقيمت فعاليات كثيرة في برامج التايكوندو والسباحة والبرنامج الترفيهي واللياقة البدنية للرجال والسيدات والأطفال بمشاركة من مختلف الفئات وبلغ عدد المشاركين 1008 مشاركين.

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