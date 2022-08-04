1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم وشهدت الدائرة تسجيل 420 مبايعة بقيمة 821.28 مليون درهم منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 230.26 مليون درهم و349 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 591.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 301.58 مليون درهم منها 18 رهناً لأراض بقيمة 183.1 مليون درهم و74 رهناً لفلل وشقق بقيمة 118.49 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 140 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 29 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 30.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 5 ملايين درهم.

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