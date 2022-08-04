«رويال جلف إندستريز» تستثمر 62.4 مليون درهم بمركز تدوير بطاريات في «راكز»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» انضمام شركة «رويال جلف إندستريز» إلى مجتمع أعمالها الصناعي حيث تعمل الشركة في مجال إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية باستخدام أحدث التقنيات وهي تابعة لشركة «حيدرآباد كاستينغز ليميتد» وجزء من مجموعة «ناخات».

وتستعد الشركة الجديدة لبناء أول مركز لإعادة تدوير بطاريات السيارات الصديقة للبيئة في دولة الإمارات بقيمة استثمارية تصل إلى 62.4 مليون درهم «ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي» على قطعة أرض تبلغ مساحتها قرابة 110 آلاف قدم مربعة في منطقة الغيل الصناعية وتتوقع الشركة توظيف ما يزيد على 150 عاملاً في منشآتها التي من المقرر أن تبدأ عملياتها التشغيلية بحلول الربع الأخير من عام 2022.

وتتطلع الشركة إلى إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة بطاقة استيعابية تصل إلى 35 ألف طن متري سنوياً وهو ما يكفي لإنتاج 21500 طن من سبائك الرصاص و2400 طن متري من حبيبات البلاستيك وسيتم تصدير المواد المعاد تدويرها بشكل أساسي إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين وأوروبا لتصنيع بطاريات وحافظات جديدة مصنوعة من حمض الرصاص كما سيعمل نشاط الشركة على إعادة تدوير ما يعادل 58% من مخلفات بطاريات الرصاص الحمضية الموجودة محلياً في الدولة.

وقال هانومان مال نخات رئيس مجلس إدارة «رويال جلف إندستريز» إنه كان لراكز دور محوري في تحويل هذا المشروع الضخم إلى حقيقة حيث حصلنا على تجربة ممتازة بداية من تسجيل الشركة ووصولاً إلى تطوير أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ووقف فريق «راكز» بجانبنا للتنسيق مع الجهات الحكومية مثل هيئة حماية البيئة والتنمية وبلدية رأس الخيمة وهيئة إدارة النفايات ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى استضافتنا أثناء زياراتنا المتكررة للإمارة في السنوات الثلاث الماضية لمساعدتنا في التخطيط لإجراءات التأسيس.

وتخطط «رويال جلف إندستريز» في مرحلتها الثانية التي تمتد لثلاث سنوات لاستثمار حوالي 125 مليون درهم وخلق 350 فرصة عمل في رأس الخيمة كما تهدف الشركة أيضاً إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً لإعادة تدوير المعادن ومقراً لسلاسل الإمدادات العالمية.

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