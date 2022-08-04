«أبوظبي الإسلامي» يستضيف اجتماعات التعارف السريعة بالتعاون مع «فينتك هايف»

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع «فينتك هايف» برنامج مسرع التقنيات المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي عدداً من «اجتماعات التعارف السريعة» للعام السادس على التوالي.

استهدفت تلك الاجتماعات الالتقاء بالمشاركين الذين تم اختيارهم على القائمة النهائية للمتنافسين في المسابقة الأولى من نوعها لبرنامج «فينتك هايف» لعام 2022، ومحاورتهم حول كيفية دمج حلولهم المبتكرة في التقنيات المالية ضمن عمليات مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأتيحت في نسخة هذا العام الفرصة لثماني شركات ناشئة في مجال التقنيات المالية من عدة دول، لطرح أفكارها والمشاركة في مناقشات مع خبراء الإدارة والصيرفة الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ناقشت الاجتماعات عدة مواضيع من بينها التقنيات المالية في الصيرفة الإسلامية والتقنيات التنظيمية ونظم المدفوعات ومخاطر الاحتيال وتقنيات التلعيب.

وتسعى هذه الشركات الناشئة للحصول على فرصة للتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتطوير حلول فعّالة تستكمل مجموعة حلوله الرقمية المتطورة لتعزيز تجربة عملائه.

وقال مأمون الحمصي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مصرف أبوظبي الإسلامي: «لطالما أسهمت شراكتنا مع «فينتك هايف» في إثراء قدراتنا التقنية والرقمية.. وتأتي استضافتنا لسلسلة اجتماعات التعارف السريعة على قدر كبير من الأهمية للاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات التي توفرها العقول المبدعة والشركات الناشئة، والتي تقدم حلولاً غير مسبوقة في مجال التقنيات المالية».

يعد «فينتك هايف»، أول برنامج مسرعات من نوعه، أطلقه مركز دبي المالي العالمي لتعزيز المنظومة الشاملة للتقنيات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. وتعكس هذه الشراكة المتجددة، دعم مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر لبرنامج مسرع التقنيات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

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