القرية العالمية تدعو ضيوفها لاكتشاف باقة من التجارب الفريدة والجديدة والتعرف على "طريق آسيا" الجديد كلياً

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للتراث والتسوق والترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، اليوم عن مجموعة واسعة من الفعاليات والتحسينات التي ستكون محط أنظار ضيوف القرية في موسمها الجديد المرتقب.

مشاركة 27 جناحاً في الموسم الـ 27

وتشكل أجنحة الدول المختلفة، التي تزخر بمنتجات وسلع أصلية مميزة، نقاط الجذب المعتادة والركائز الأساسية لنجاح هذه التظاهرة العالمية التي تستقطب أصحاب الحرف ورواد الأعمال والفنانين من جميع أنحاء العالم، لتدخل البهجة والسرور على ملايين الزوار في كل موسم.

وسيشهد الموسم الجديد مشاركة 27 جناحاً يجسد كل منها تراثا وتنوعاً ثقافياً للبلد أو المنطقة التي يمثلها، وذلك من خلال الفنون والحرف المحلية والمأكولات الشعبية والفعاليات الترفيهية والمنتجات الأصلية. وستشهد القرية هذا العام مشاركة جناحين جديدين يمثلان دولة قطر وسلطنة عمان، لتضفي بذلك المزيد من المتعة والترفيه على التجربة الفريدة التي توفرها القرية العالمية لزوارها.

وتضم قائمة الأجنحة الأخرى التي أكدت مشاركتها في هذا الموسم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وأفغانستان، وإفريقيا، والأمريكيتان، والصين، ومصر، وأوروبا، والهند، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وسوريا، وتايلاند، وتركيا، واليمن، وروسيا. كما سيعود أيضاً جناحا "الصنعة" و"مؤسسة خليفة" اللذان يستقطبان رواد الأعمال المحليين الحريصين على الاستفادة من منصة القرية العالمية لتنمية أعمالهم، وإتاحة الفرصة لضيوف القرية ليكونوا من بين الأوائل في اكتشاف أحدث المنتجات والخدمات التي يقدمونها.

«طريق آسيا» الجديد كلياً

يضم مشروع "طريق آسيا" الجديد في موسم القرية العالمية السابع والعشرين، شارعاً جديداً للمشاة يحتوي على 43 كشكاً من 13 دولة آسيوية غير ممثلة في الأجنحة الـ 27 المشاركة. وستقدم كل من هذه المنافذ لضيوفها منتجات أصلية 100% من سريلانكا، وإندونيسيا، وكمبوديا، وماليزيا، وبروناي، ولاوس، وهونغ كونغ، وتايوان، وفيتنام، ونيبال، وبوتان، وميانمار، والفلبين.

وبالإضافة إلى القطع الفنية الاستثنائية والتصاميم المبتكرة، سيعرض "طريق آسيا" الثقافات والتقاليد المتنوعة التي تزخر بها واحدة من أكثر القارات اكتظاظاً بالسكان في العالم، وموطن عدد من أقدم وأعرق الحضارات الإنسانية.

وبهذه المناسبة، قال محمد شرف، المدير التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه: "شكّلت القرية العالمية ظاهرة إقليمية ودولية على مدى أكثر من عقدين من الزمن، وأسهمت في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للترفيه والسياحة. وبينما شهد الموسم 26 للقرية تسجيل رقم قياسي في عدد زيارات الضيوف، يبذل فريق القرية العالمية جهوداً كبيرة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت الموسم الماضي وضمان نجاح الموسم المقبل، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح الموسم الجديد في 25 أكتوبر المقبل، والذي نتطلع قدماً من خلاله للاستمتاع بمجموعة رائعة ومتنوعة من الفعاليات والعروض والأنشطة الجديدة في مجالات التسوق والطعام والترفيه".

ومن المقرر أن تكشف القرية العالمية عن المزيد من الفعاليات والتجارب المميزة الخاصة بموسمها الـ 27 خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، قبيل الافتتاح الرسمي في شهر أكتوبر.

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