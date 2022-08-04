الإمارات تتصدر قيمة اكتتابات المنطقة بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت الإمارات نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الصفقات خلال النصف الأول من 2022، وأشار أحدث تقرير من «إرنست ويونغ» (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة، إلى زيادة كبيرة في عدد الصفقات بنسبة 500% على أساس سنوي مع تسجيل 24 صفقة اكتتاب عامة جمعت 13.5 مليار دولار، بارتفاع كبير قدره 2.952% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل تسعة اكتتابات أولية خلال الربع الثاني من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 9 مليارات دولار، وعلى الرغم من انخفاض عدد الاكتتابات بنسبة 40٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022، إلا أن عائداتها زادت بنسبة 133%.

أكبر اكتتاب

وتمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في الإمارات، من جمع أكثر من 6 مليارات دولار، في أضخم اكتتاب عام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2019، وأكبر اكتتاب عام في الإمارات على الإطلاق، حيث تم تجاوز طلبات الاكتتاب 37 مرة. كما سجلت شركة بروج بي إل سي، ثاني أكبر اكتتاب عام في النصف الأول من عام 2022، إذ جمعت 2 مليار دولار مع تجاوز طلبات الاكتتاب حوالي 42 مرة. وجمعت مجموعة تيكوم 454 مليون دولار في اكتتاب تجاوزت تغطيته الإجمالية أكثر من 21 مرة.

وأصبحت شركة ايه دي سي كوربوريشن للاستحواذ (ADC Acquisition Corp PJSC) أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة على الإطلاق يتم إدراجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اكتتاب عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية جمع 99.9 مليون دولار. وقد تم تأسيس الشركة من قبل شركة القابضة (ADQ) عبر شركتها التابعة ذات الأغراض الخاصة ألفا أوريكس، وشركة شيميرا للاستثمار، كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة بهدف تحديد والاستحواذ على واحدة أو أكثر من الشركات.

5 صفقات سعودية

وشهدت المملكة العربية السعودية إدراج الشركة السعودية لتمويل المساكن في تداول خلال الربع الثاني من عام 2022 في اكتتاب جمع 160 مليون دولار، مع تجاوز تغطية الاكتتاب 50 مرة. كما جمعت شركة رتال للتطوير العمراني 384 مليون دولار في اكتتاب تجاوزت تغطيته المؤسسية 62 مرة.

وشهدت «نمو» السوق الموازي تسجيل ثلاثة اكتتابات عامة خلال الربع الثاني من عام 2022، لإدراج كلٍ من شركة المصانع العربية للأغذية والألبان، وشركة لدن للاستثمار، وشركة أموج الدولية، في صفقات جمعت عائدات إجمالية بقيمة 40.8 مليون دولار.

كما شهد الربع الثاني من عام 2022 الإعلان عن ستة إدراجات مباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إجمالي الإدراجات المباشرة المعلن عنها خلال النصف الأول من العام إلى 12 عملية إدراج.

وتم إدراج ثلاث شركات في عمليات إدراج مباشرة في «نمو» السوق الموازية خلال الربع الثاني من عام 2022، وهي شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات، ومصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، وشركة تدوير البيئة الأهلية (تدوير).من جهة أخرى، استطاعت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات جمع تمويل جديد قدره 323 مليون دولار من خلال اكتتاب خاص قبيل إدراجها في بورصة الكويت. وتم تجاوز هذا الاكتتاب حوالي 11 مرة.

اتجاه معاكس

وفي تعليقه على هذا الأداء، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: «لا يزال نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، رغم جميع التحديات التي نشهدها. ويؤكد عدد وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في الربع الثاني من هذا العام أن شهية المستثمرين لا تزال قوية لتحقيق النمو وتنويع محافظهم. وقد شهدت العديد من الصفقات في مجموعة مختلفة من القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوز حد الأسهم المعروضة للاكتتاب، وهو أمر مشجع للشركات التي تتطلع إلى إدراج أسهمها في النصف الثاني من هذا العام».

وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «شهدنا في الربع الثاني من عام 2022 مواصلة الزخم الذي اتسم به الربع الأول من العام، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من قلق المستثمرين بشأن مخاطر حدوث ركود عالمي، لا يزال هناك مجموعة جيدة من الشركات المرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب العام من السعودية والإمارات، وكذلك من أسواق تتسم بالهدوء حيال الاكتتابات العامة مثل سلطنة عُمان، وقطر والكويت، تتطلع إلى طرح أسهمها في المستقبل. وفي إطار تقييم جهوزيتها للاكتتاب العام، تركز الشركات بشكل أكبر على تأثير البيئة التنظيمية المتغيرة، لا سيما بشأن متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

سوق أبوظبي

أنجزت مجموعة جي إف إتش المالية إدراجها الإقليمي الرابع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إدراج أسهمها في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. وفي أبريل 2022، قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتغيير العلامة التجارية لسوقه الثانوية إلى سوق «نمو»، لتصبح شركة إنفيكتوس للاستثمار الشركة الثالثة عشرة التي يتم إدراجها في سوق «نمو» خلال الربع الثاني من عام 2022.

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