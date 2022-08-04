الإمارات الثانية عالمياً في الاهتمام بالأصول المشفرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الثاني عالمياً على قائمة الدول الأكثر اهتماماً بالأصول المشفرة وسعياً للاستثمار فيها، وذلك بحسب نتائج الإحصاءات التي قامت منصة «كوين جيكو» الماليزية المتخصصة في البيانات المتعلقة بالأصول الافتراضية بتجميعها من خدمة «جوجل تريندز».

وحصلت الإمارات على 271 درجة نالت بها المركز الثاني عالمياً في اهتمام سكانها بالأصول الرقمية، ونالت الدولة 72 درجة في عدد مرات البحث عن كلٍ من الأصول الافتراضية والاستثمار في الأصول الافتراضية فيما حصدت71 درجة في عدد مرات البحث عن شراء الأصول الافتراضية.

وذكرت «كوين جيكو» أن المستثمرين المقيمين في الإمارات كانوا من الأبرز في العالم في الاحتفاظ بشغفهم حيال الأصول المشفرة رغم التراجع الذي عانت منه غالبية هذه الأصول في تداولات البورصات منذ أبريل الماضي موضحاً أن مستثمري الإمارات يدركون أن التراجع الراهن هو ظاهرة تقليدية مُعتادة في مسار أي سوق للتداول. وجاءت سنغافورة في المركز الثالث بـ261 درجة فيما كانت الصدارة لنيجيريا بـ371 درجة.

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