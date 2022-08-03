مخيم دبي مول الصيفي يجذب الأطفال للترفيه والمغامرة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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إلى جانب متعة التسوق التي يوفرها دبي مول، يمكن اختبار تجارب جديدة، من خلال «مخيم دبي مول الصيفي»، الذي يقدم للأطفال من خلال برنامجه، العديد من الأنشطة المسلية والمغامرات المتنوعة، فالمخيم الذي تنظمه «إعمار للترفيه»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، يعد واحداً من 4 مخيمات صيفية، توفر فيها «إعمار للترفيه» على مدار أسابيع، تجارب للعائلات والأطفال للاستمتاع بالإجازة الصيفية. إذ أصبح المخيم الذي انطلق 26 يونيو الماضي، ويستمر لغاية 1 سبتمبر المقبل، وجهة عائلية بامتياز تتيح للأطفال ممارسة العديد من الأنشطة، والقيام بالمغامرات غير العادية. وهو ما يعزز من قدرة دبي على إيجاد العديد من الخيارات العائلية خلال فترة الصيف، وقضاء العطلة بأسلوب ممتع.

رحلات استكشافية

ينتظر الأطفال الملتحقون في مخيم دبي مول الصيفي، العديد من الأنشطة التفاعلية والتعليمية، التي تقام على مدار 4 أيام في أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية، وتستهدف هذه الأنشطة الأطفال من 7 إلى 14 سنة، كما يمكن التحاق الأطفال الأصغر سناً بالمخيم من عمر 3 ولغاية 6 سنوات، بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ.

ومن خلال أيام المعسكر، يمكن للأطفال القيام برحلات مسلية، بوجود مشرف متخصص، وفي تلك الرحلات يتعرفون بالتفصيل إلى عجائب دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية، ويستكشفون بالتالي عجائب دبي أكواريوم، باعتباره واحداً من أكبر أحواض السمك في العالم، إذ يحتوي الحوض الذي يقع في الطابق السفلي من دبي مول، على 10 ملايين ليتر من الماء، ويضم آلاف الكائنات البحرية، التي تنتمي إلى نحو 140 نوعاً، مثل أسماك القرش والراي اللسّاع. في حين يعتبر التجول في حديقة الحيوانات المائية. فالتجول فيها بمثابة الفرصة لتعريف الأطفال إلى نحو 160 نوعاً من الحيوانات المائية.

تجارب متنوعة

في المخيم، يمكن للأطفال الاستمتاع بركوب القارب ذي القاع الزجاجي، مع فرصة لإطعام الأسماك، وزيارة حلبة دبي للتزلج وكيدزانيا، وقمّة البرج في برج خليفة. ويمكنهم أيضاً زيارة مدينة الألعاب الترفيهية «بلاي دي إكس بي»، للاستمتاع بالألعاب المشوّقة، مع تذكرة لحضور فيلم في ريل سينما. ويختتم المخيم بتقديم الشهادات للملتحقين فيه، كونهم التزموا بحضور فعاليات المخيم المتنوعة، والتي أقيمت على مدار 4 أيام.

وفي مكان آخر من دبي مول، يقام مخيم التزلج الصيفي في حلبة دبي للتزلج. وتتحول هذه المساحة البيضاء من الجليد مكاناً مشجعاً للمغامرات، واكتساب مهارة جديدة، حيث يمكن للأطفال من فوق 7 سنوات، تعلم التزلج على الجليد لغاية 26 أغسطس المقبل. وإلى جانب الجلسات التدريبية، والتعليم من قبل مدربين مختصين، يمكن للملتحقين تجريب مهارتهم بأسلوبهم الخاصة لمدة تصل إلى 45 دقيقة من التزلج الحر، قبل بدء الجلسات التدريبية أو بعدها.

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