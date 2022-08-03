«الأنصاري للصرافة» تبحث طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي

المصدر: دبي - سيد صالح

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تبحث شركة الأنصاري للصرافة طرح أسهمها في اكتتاب عام أوّلي خلال فترة مبكرة من العام المقبل، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت «بلومبرغ» أن هذا التوجه من جانب «الأنصاري للصرافة» يُعد إشارة إلى اعتزام المزيد من الشركات في الإمارات المُضي قُدماً في إدراج أسهمها بالبورصات، موضحةً أن «الأنصاري للصرافة» قد أجرت مباحثات مبدئية مع مستشارين محتملين بشأن إدراج لأسهم الشركة في بورصة دبي قد يجري خلال الربع الأول من عام 2023.

وأضافت الوكالة أن التفاصيل بشأن هذه المحادثات ما زالت تمهيدية، وقد يجري تغييرها.

وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «تُقيّم (الأنصاري للصرافة) فكرة إدراج أسهمها في البورصة منذ فترة. ولكنها على الرغم من ذلك لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد»، «ستراقب الشركة أحوال السوق، وبناءً عليه، ستُعلن عن قرارها».

وتأسّست «الأنصاري للصرافة» منذ حوالي 60 عاماً، وتدير حالياً أكثر من 200 فرع في الإمارات، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات الصرافة في الدولة. وبحسب الموقع الشبكي الخاص بالشركة، تقدم الأنصاري للصرافة خدمات أخرى بخلاف خدمات الصرافة، ومنها التحويلات المالية، وسداد رواتب العُمال وإتاحة أنظمة للتوفير.

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