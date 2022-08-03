كاسبرسكي تحصل على «مركز الريادة» في أمن النقاط الطرفية

المصدر: دبي - البيان

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حاز الحل الأمني Kaspersky Endpoint Security for Business «مركز الريادة» في جوائز G2 الصيفية 2022. وذهب هذا التكريم من منصة تقييمات النظراء، G2، إلى باقات حماية النقاط الطرفية المخصصة لكل من المؤسسات والشركات الصغيرة من الحل الأمني الذي لقي الإشادة بوصفه أسرع منتج أمني في التوظيف والتشغيل في فئته. وقد أظهر الحل، علاوة على ذلك، أفضل عائد استثماري تقديري في فئة باقات حماية النقاط الطرفية الخاصة بالشركات الصغيرة.

ويعتبر أي جهاز يستخدمه الموظف ويكون متصلاً بشبكة مؤسسية «نقطة طرفية»، ويشمل هذا التعريف أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة والهواتف الذكية واللوحية، والتي يمكن أن تصبح أهدافاً لمجرمي الإنترنت الساعين بهجماتهم المستمرة والمتنامية للوصول إلى المعلومات المؤسسية الحساسة. ويساعد أمن النقاط الطرفية على منع الاختراقات، من خلال توفير الحلول التي تدير حماية أية أجهزة متصلة بالشبكة المؤسسية، وتطبع إجراءات الأمن والحماية من التهديدات المختلفة.

وتعمل منصة G2 المعروفة في مجال تقييم المنتجات، على منح الشركات المنتجة للحلول جوائز وإشادات كل ربع سنة، وتهدف المنصة إلى مساعدة المستخدمين على معرفة أفضل الحلول وأنسها لاحتياجاتهم. وتضم أكثر من 1.7 مليون تقييم من مستخدمين حقيقيين.

وتستند نتائج جوائز الصيف التي تقدمها المنصة على التقييمات المباشرة والتعليقات الواردة من مستخدميها. ووصف أحد المستخدمين الحل Kaspersky Endpoint Security for Business بأنه «أفضل حل لأمن النقاط الطرفية»، مشيداً بقدراته الخاصة بالكشف عن الفيروسات ومكافحتها، فيما منحت غالبية التقييمات هذا الحل العلامة الكاملة من «خمس نجوم» بلغ مجموعها 103. وذكر مستخدم آخر سهولة استخدام الحل واتساع نطاق تحليلاته، لافتاً إلى أنه يحتوي على «واجهة مستخدم ورسوميات رائعة لمسؤولي الأمن تتيح لهم النظر بعمق في الشبكة المؤسسة». كذلك أشيد بقدرة الحل على اكتشاف البرمجيات الخبيثة والتي تتفوق بكثير على العديد من المنافسين، لا سيما فيما يتعلق بالكشف عن التهديدات والاستجابة لها عند النقاط الطرفية.

وأعرب إيفان فاسونوف نائب الرئيس للمنتجات المؤسسية لدى كاسبرسكي، عن فخر شركته بحصول حلها الأمني Kaspersky Endpoint Security for Business على «مركز الريادة» في أمن النقاط الطرفية، بفضل التقييمات المرتفعة الواردة من عملاء الشركة. وأكد أن كاسبرسكي حريصة على تعديل خدماتها وحلولها وتطويرها باستمرار بناءً على إفادات المستخدمين، معرباً عن سروره برؤية النتائج المتحققة جراء هذا النهج. وقال: «يعد أمن النقاط الطرفية مهماً جداً لا سيما مع مواصلة المؤسسات العمل وفق النموذج الهجين. وسنسعى للحفاظ على ريادة حلولنا الخاصة بأمن النقاط الطرفية وتفوقها، لتزويد المؤسسات بالحماية التي تتطلبها في مشهد التهديدات الرقمية دائم التغير، وذلك بغض النظر عن مستويات النضج في منظومات أمن المعلومات لديها، سواء أكانت من الشركات الصغيرة أم المؤسسات الكبيرة».

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