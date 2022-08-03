7 مبادرات لـ «سيدات أعمال عجمان» لدعم أصحاب المشاريع خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

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أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية تنوع المبادرات والبرامج الداعمة لأصحاب وصاحبات الأعمال والمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة وضرورة استحداث مبادرات مبتكرة تواكب تطلعات أصحاب المشاريع وتوجهات الدولة.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تعزيز استفادة عضواته والحاصلات على رخصة بدايات وأصحاب وصاحبات الأعمال بشكل عام عبر مجموعة واسعة من المبادرات المتخصصة والتي توفر قيمة مُضافة، بحيث عزز المجلس من برنامج مبادراته خلال العام 2022 لتصل إلى 7 مبادرات تتمثل في «مبادرة سيارتي، مبادرة ريوقي، مبادرة رفوف، مبادرة إماراتي الجميلة، مبادرة المنصة الرياضية، البرنامج الصيفي 2022 ومبادرة عيادة الأعمال».

وأضافت أن المجلس يعتمد خطة تدريبية شاملة لتعزيز الخبرات والقدرات الإدارية والتسويقية والفنية لدى صاحبات الأعمال بشكل خاص بحيث تم تنفيذ 5 ورش عمل ودورات خلال النصف الأول من العام الجاري، كما يعتمد مجلس سيدات أعمال عجمان خطة لتنظيم عدد من الملتقيات المتخصصة ومنها «ملتقى ومعرض المجلس الخليجي الأول 2022 للأزياء والمجوهرات» بمشاركة 53 من أصحاب وصاحبات المشاريع وملتقى «المرأة نبض الوطن» تحت شعار جودة الحياة، وفعالية معرض في عجمان بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.

ونوّع مجلس سيدات أعمال عجمان مشاركاته في جملة من الملتقيات باعتبارها إحدى أهم الأدوات التطويرية لمشاريع أصحاب الأعمال ومنصة لتطوير المشاريع وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث شارك المجلس في مؤتمر ريادة الأعمال والملتقى الإقليمي السادس لمجلس المرأة العربية ومنتدى اصنع في الإمارات.

هذا وعزز المجلس شراكاته بحيث وقع المجلس مذكرة تفاهم مع جمعية أم المؤمنين النسائية واتفاقية تعاون مع نادي سيدات الشارقة واتفاقية تعاون مع مجلس المرأة العربية ومذكرة تعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، كما استقبل وفد من جمعية سيدات الأعمال في كازاخستان وفداً من مملكة تايلاند لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن المجلس يسعى إلى زيادة فعالياته ومشاركاته خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، تحقيقاً لأهداف المجلس المتمثلة في «تذليل الصعوبات التي قد تواجه صاحبات الأعمال، وتنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية للمرأة، وتوثيق صلات سيدات الأعمال مع الشركات والهيئات المحلية والدولية، وإطلاق المبادرات وعقد الورش والندوات بهدف دعم أنشطة سيدات الأعمال، وتوثيق الروابط مع مجالس السيدات داخل الدولة وخارجها».

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