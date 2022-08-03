888 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 888 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 310 مبايعات بقيمة 668.1 مليون درهم منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 217.69 مليون درهم و250 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 450.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 163.78 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 46.85 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 116.92 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 56.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 22 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 13 مليون درهم.

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