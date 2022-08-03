6017 مشاركاً في 16 فعالية بمركز أخلاقيات الأعمال في غرفة دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة دبي، عن نمو قياسي في عدد المشاركين في الفعاليات التي نظمها المركز خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 58%، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركين 6017 مقارنة بـ 3819 مشاركاً في الفترة نفسها من العام الماضي وذلك في 16 فعالية متنوعة، مما يعكس الدور المتنامي الذي يلعبه المركز في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والممارسات المسؤولة في القطاع الخاص بالإمارة.

وارتفع عدد الأعضاء المنتسبين لشبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 79 عضواً في النصف الأول من العام الحالي، في حين استقبل المركز 44 طلباً لعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتم منح 23 علامة جديدة خلال الفترة نفسها، جميعها كانت علامات رقمية ذكية غطت مكان العمل، والسوق، والمجتمع، والبيئة. وتعمل علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على تكريم وتقدير الممارسات المسؤولة والمستدامة للشركات العاملة في دبي بما يدعم نموها ويحافظ على دورها في دعم رفاهية المجتمع.

وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: «تؤكد النتائج الصادرة عن مركز أخلاقيات الأعمال الجهود الحثيثة التي نقوم بها في سبيل دعم ونشر مفهوم العطاء المجتمعي وتشجيع الشركات العاملة في دبي على القيام بدورها المسؤول تجاه مجتمعها وذلك من خلال التعريف بالأثر الإيجابي على المجتمع وتعزيز مهارات الموظفين وصقلها».

وأضاف بوعميم: «تحرص غرفة تجارة دبي على دعم بيئة الأعمال في دبي والعمل على إطلاق المبادرات الخلاقة التي تسهل تطبيق الشركات مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والممارسات المسؤولة بما يخدم التوجه الاستراتيجي للغرفة ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة».

وأطلقت غرفة تجارة دبي أخيراً خلال النصف الأول من العام حملة «اعط واحصد 2022» تماشياً مع جهودها الهادفة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في الإمارة. وتهدف الحملة إلى دعم برامج ومشاريع تطوعية لحوالي 26 شريكاً من مؤسسات المجتمع و42 عضواً من الشركات، وبلغ عدد المشاريع والبرامج 95 مشروعاً تطوع أكثر من 4800 موظف فيها هذا العام، وشملت تنظيم حملات جمع التبرعات مثل الكتب والقرطاسية والملابس والأثاث، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن، وتوفير الوجبات ومستلزمات النظافة لعمال البناء والمشاريع العقارية والأسر المتعففة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع مختلف المدارس والجامعات في الدولة.

وبخبرة عملية تعدت السبعة عشر عاماً، يعمل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي على الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم المركز ثلة من أفضل الخبرات العالمية الذين يعملون على تقديم المساعدة للشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. كما يوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم بالإضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات المهمة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

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