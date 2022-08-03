«اي دي ناو» تحصل على تمويل بـ 60 مليون يورو للتوسع عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «اي دي ناو» IDnow، المنصة العالمية الرائدة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية اليوم عن حصولها على موافقة تمويل دين جديد من الصناديق والحسابات التي تديرها بلاك روك BlackRock. ويبلغ قيمة التمويل 60 مليون يورو، أي ما يعادل 225 مليون درهم إماراتي بهدف تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها منصة «اي دي ناو» في السوق. وتتطلع إلى استخدامها لتوسيع نطاق الاستثمارات عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية بما في ذلك تقديم حلول جديدة للتحقق من الهوية والمصادقة، فضلاً عن التوسع الجغرافي المستمر للشركة وعمليات استحواذ محتملة.

وتأسست «اي دي ناو» في ألمانيا بهدف توفير مجموعة خدمات تشمل حلول التحقق من الهوية والمصادقة التي تعالج مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الحساسة للغاية، بدءاً من مستويات الضمان المنخفضة إلى العالية. وتخدم أكثر عن 900 عميل ضمن شركات رائدة عبر قطاعات متعددة في 195 دولة. كما تُعد رائدة في مجال التكنولوجيا بسبب استخدامها تقنيات متقدمة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومنصة تنسيق عمودية تزيد من التحويل والدقة.

وقال أندرياس بودجيك، الرئيس التنفيذي لشركة «اي دي ناو» IDnow: «نحن فخورون بحصولنا على موافقة تمويل الدين من بلاك روك الذي يعكس ثقتهم العالية في قوة أعمالنا. ونسعى إلى تحقيق أهدافنا وريادة أعمالنا لزيادة نمو الشركة. ويأتي التمويل في وقت مثالي لكي نواصل في دعم استراتيجية «اي دي ناو» الطموحة للازدهار، ونتطلع إلى العمل مع بلاك روك عن قرب».

وفي تصريحٍ له، أضاف جو ليختنبرغ، الرئيس المالي لشركة «اي دي ناو» قائلاً: «يأتي تمويل الدين تتويجاً لسلسلة النجاحات التجارية التي تسهم في دعم نمو الشركة وسوف تتيح لنا مواصلة الاستثمار في المجالات التي تحقق التطور والنمو. بلاك روك شريك رائع لـ «اي دي ناو» للمضي قدماً».

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