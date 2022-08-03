«تابي» يحصل على تسهيل ائتماني بـ 150 مليون دولار ليواصل التوسع

المصدر: دبي - البان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن تطبيق تابي المتخصص في مجال المدفوعات والتسوق، عن حصوله على تسهيل ائتماني بقيمة 150 مليون دولار من شركتي Atalaya Capital Management وPartners for Growth (PFG).

تعد هذه الصفقة الأولى من نوعها لشركة Atalaya في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا وقد زادت شركة Partners for Growth (PFG) التي تقع في منطقة خليج سان فرانسيسكو من التزامها الأولي البالغ 50 مليون دولار تحت التسهيل الجديد. حيث يمثل هذا التمويل أكبر تسهيل ائتماني لشركة تكنولوجيا مالية في منطقة الخليج العربي. يأتي هذا التسهيل عقب الجولة التمويلية السابقة من الفئة «B» التي أنهتها تابي مؤخراً، حيث وصل إجمالي التمويل التي حصدته الشركة حتى الآن إلى 275 مليون دولار.

يعزز هذا الاستثمار الميزانية العمومية لشركة تابي، ويدعم النمو المستدام للمعاملات وطرح منتجات جديدة ضمن التطبيق. وفي الأشهر القليلة الماضية اختارت العديد من العلامات التجارية الكبرى تابي كشريك مدفوعات لها، وتتضمن هذه الشركات كل من إتش آند إم وباث آند بودي ووركس ونايكي وسواروفسكي وغيرها.

سوف تواصل تابي تزويد مستخدمي الشرق الأوسط بخيارات الائتمان، وذلك دون أي فوائد أو تكاليف إضافية.

وقد أعلنت الشركة عن إطلاق بطاقة تابي، والتي تعد حلاً فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتمد بشكل مباشر على الاستفادة من عمليات الشراء المباشر التي تحدث داخل المحال التجارية، والتي تصل نسبتها إلى 90٪ من إجمالي عمليات الشراء في المنطقة.

البيئة الاقتصادية لخدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) في المنطقة ديناميكيات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجعل من خدمة الـBNPL خياراً مثالياً مقارنة بالأسواق المتقدمة، حيث يستمر مزودو هذه الخدمة في مواجهة التحديات في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية. في المملكة العربية السعودية، والتي تشكل أكبر اقتصاد في العالم العربي، يمتلك أقل من 20٪ من السكان بطاقة ائتمان، أما في الولايات المتحدة تصل هذه النسبة إلى أكثر من 70٪. الأمر الذي يجعل صعوبة الوصول لحلول الائتمان في المملكة من تابي حلاً مثالياً يحتاجه المستهلكين لإضافة المزيد من المرونة والتحكم في شؤونهم المالية.

وقد شهدت تابي معدلات نمو بنسبة 10 أضعاف في الإيرادات، و8 أضعاف في نسبة العملاء النشطين و3 أضعاف في عدد شركاء التجزئة النشطين في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يواصل فريق تابي العمل باستراتيجيات اقتصادية متفوقة وخاضعة للرقابة في سوق تعد فيه خيارات الائتمان محدودة.

وقال حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تابي: «إن التزامنا بدين من مؤسستين مرموقتين هو تأكيد لسجلنا القوي وكفاءة خطة العمل الاستراتيجية الخاصة بنا. مع اقترابنا من تحقيق الربحية، لم يعد هنالك حاجة للبحث عن تمويل جديد لزيادة رأس المال في ظل ظروف السوق الحالية، وبالتالي نحن سعداء بالتعاون مع شركتي Atalaya Capital Management وPartners for Growth اللتين نشاركهما في الرؤية والأهداف».

ومن جهته قال جاستن بيرنز، المدير التنفيذي لشركة Atalya Capital:: «نحن نتطلع للشراكة مع تابي في مهمتها لتزويد حلول الائتمان والمدفوعات المبتكرة في أسواق لا توجد فيها العديد من الخيارات المتاحة في هذا المجال».

كذلك أضاف ماكس بينيل، الشريك الرئيس للفنتك عالمياً في PFG: «لطالما انبهرنا بالنمو الكبير والمستمر لشركة تابي، حيث يعمل فريقهم بشكل متواصل على التحسين الجوهري للخطة الاقتصادية الخاصة بها. نحن في PFG نتطلع لمواصلة دعمنا لتابي من خلال زيادة حجم التسهيل الائتماني المقدم سابقاً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز