دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي زخماً كبيراً في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لاستقطاب منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفّرة، بالتزامن مع النمو المستمر للاقتصاد الرقمي وتقنيات بلوك تشين في الوقت الذي حشدت فيه دبي إمكاناتها المتطورة وبنيتها التحتية العصرية، من أجل ابتكار حلول استراتيجية لضمان نمو شامل ومستدام لمجتمع الأعمال الرقمي من خلال تطبيق سياسات ولوائح صديقة للعملات والأصول الرقمية وإرساء دعائم بنية تشريعية وتقنية تواكب التطور العالمي في هذا المجال في ظل سعي دبي الدائم لخلق أفضل بيئة عمل ممكنة، تتيح للشركات المالية العالمية ممارسة أعمالها في أجواء متطورة مواتية والارتقاء بمستوى الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي تختص بتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي وتهدف لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الرامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي، بما لهذه الخطوة من دلالات قوية على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، والحرص على متابعة تطوراته والاستعداد للاستفادة بما تحمله من فرص واعدة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة والطموحة التي تسعى من خلالها دبي لتحقيق الريادة عالمياً في مختلف المجالات.

معايير عالمية

ووفرت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية معايير عالمية نموذجية من شأنها توفير منصة متطورة لاستقطاب أبرز شركات اقتصاد المستقبل العالمية إلى دبي. ويأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية خطوة مهمة نحو تنظيم مشهد الأصول الافتراضية العالمي الذي يشهد توسعاً ونمواً غير مسبوقين، بما يؤدي إلى جذب الشركات والمؤسسات العاملة ضمن هذا القطاع الواعد إلى دبي.

ومن بين أبرز اللاعبين العالميين في هذا القطاع الواعد والذين ينتقلون إلى دبي لممارسة أعمالهم والحصول على تراخيص للعمل في الإمارة، شركات ومؤسسات دولية راسخة في هذا المجال مثل، «بينانس» و«اف تي اكس» و«كريبتو دوت كوم» و«كوينبيز» و«بيبايت»، إضافة إلى كبريات شركات التمويل التقليدي، مثل «جالاكسي ديجيتال» و«كومينو» و«بريفن هوارد» فضلاً عن عدد كبير من مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الافتراضية مثل «بت أويسيس» و«كوين مينا».

وجاء إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «استراتيجية دبي للميتافيرس»، لتدعم الاستراتيجية الجديدة هذا التوجه القوي نحو ترسيخ دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في «الميتافيرس» وجعلها مركزاً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي ومضاعفة عدد شركات بلوك تشين 5 أضعاف وتعزيز نجاح دبي في استقطاب 1000 شركة تعمل في بلوك تشين والميتافيرس مع استهداف استحداث 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول 2030 وزيادة إسهام القطاع في اقتصاد دبي إلى 4 مليارات دولار.

كما يشكّل إعلان سمو ولي عهد دبي تنظيم «ملتقى دبي للميتافيرس» في دبي يومي 28 و29 سبتمبر 2022 بمشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات وأكثر من 40 مؤسسة عالمية متخصصة في هذا القطاع، إضافة مهمة تؤكد تقدم دبي الصفوف في هذا المجال الواعد، إذ سيجمع الحدث نخبة الخبراء من المنطقة والعالم لاستشراف مستقبل القطاع المتنامي ودراسة إمكاناته وتطبيقاته، وكيفية توظيف هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات الحيوية في الوقت الذي تشير فيه التقديرات العالمية إلى إمكانات النمو القياسية لقطاع الميتافيرس من 10 إلى 30 تريليون دولار في غضون 15 عاماً.

وتعمل دبي وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإنشاء 1000 شركة رقمية في الـ5 أعوام المقبلة في دبي، ودعم اقتصاد دبي الرقمي والمشاريع القائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل وتطوير قطاعات اقتصادية مستقبلية جديدة. وفي السياق ذاته وفي نوفمبر الماضي، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، عن إطلاق صندوق حي دبي للمستقبل بقيمة مليار درهم في مرحلته الأولى لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج لاحقاً في أسواق دبي المالية.

وكان أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مارس 2022، بمقام بدء حقبة تشريعية جديدة هدفها توفير النظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع في حين تضمّن القانون إنشاء سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز القدرة التنافسية لدبي على الصعيد الدولي وتنمِية الاقتصاد الرقمي وتنمية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومنتجات الأصول الافتراضية، وتشجيع الابتكارات في القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات والشركات العاملة في الأصول الافتراضية لتتخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها.

فائدة اقتصادية

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تعمل الأصول الافتراضية على إحداث تحوّلات في عالم التمويل، ومن المتوقع أن تكون المحرّك الأساسي للاقتصاد العالمي مستقبلاً وجاء إنشاء سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية باحتسابها الجهة المستقلّة الوحيدة في العالم للأصول الافتراضية بمقام تأكيد وترسيخ لصدقية دبي في امتلاكها الإمكانات الواعدة لهذا القطاع»، وأضاف: «يهدف الإطار التنظيمي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى تحفيز التعاون وإعطاء الأولوية لحماية المستثمرين، وتتمثّل مهمتنا بتوفير إطار تنظيمي متطوّر، يتيح توفير الفرص الاقتصادية بلا حدود وبشكل آمن ».

وأضاف أنّ هذه المنظومة العالمية ولوائح العمل النموذجية في دبي تعكسان نهج دبي الدائم في تبنّي التوجّهات والتقنيات المبتكرة في مختلف القطاعات، بما يرسّخ المنظومة المتكاملة والمتطوّرة لقطاع الأصول الافتراضية، ويعزز دبي مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المستقبلي الحيوي.

شراكات عالمية

ومنذ تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، تم التركيز على توفير بيئة عمل ذات معايير عالمية نموذجية لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات العاملة في الأصول الافتراضية، عبر استقطاب أبرز اللاعبين العالميين في هذا القطاع الواعد ويستند الإطار التنظيمي للسلطة إلى خبرة تقنية قوية ومتطورة في ما يتعلق بتقنية «بلوك تشين» من أجل ضمان توافر الحوكمة والأمان. ويتم ذلك من خلال التعاون مع أشهر اللاعبين العالميين مثل «شيناليسيز» و«يبتيك» و«ان شين» و«كونفيرم» وبالإضافة إلى التراخيص التي حصلت عليها مؤسسات عالمية أعلنت أخيراً شركات خدمات مالية مثل «فينتونيا جروب» و«أو كي اكس» و«جي سي إي اكس»، عن انطلاق أعمالها في دبي بعد حصولها على تراخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الرقمية.

وتعزز النجاح الذي حققته دبي في تطبيق سياسات ولوائح صديقة، بتوقيع منصة «بينانس» أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم لاتفاقية تعاون مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي بهدف الاستفادة من خبرات المنصة العالمية في العملات الرقمية والأصول المشفرة في العالم، في دعم جهود مركز دبي التجاري العالمي لتأسيس أفضل منظومة مبتكرة في الأصول الرقمية عالمياً.

وأعلنت «بينانس» العالمية في مارس حصولها على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية للمستثمرين. وستؤسس «بينانس»، إلى جانب عملياتها في تداول الأصول الافتراضية، مركزاً لتقنيات «بلوك تشين» في مركز دبي التجاري العالمي كما أصدرت دبي ترخيصاً لمنصة إف تي إكس الرقمية الأوروبية ، في حين تعمل شركات عالمية مثل كريبتو دوت كوم على إنشاء مكاتب لها في دبي، مستفيدة بذلك من خطط دبي الطموحة لتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي عبر شراكات استراتيجية مع أبرز اللاعبين العالميين.

وأعلنت منصة مجموعة هوبي الرائدة عالمياً في تداول العملات والأصول الرقمية أخيراً عن خططها لإنشاء مقر إقليمي لها في دبي بعد حصولها على ترخيص مؤقت من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

وتنامي دور دبي الريادي في المشهد الاقتصادي الرقمي وقدرتها على تلبية الإقبال المتزايد في القطاع من خلال ربط المستثمرين بالمستهلكين و شهد مركز دبي للسلع المتعددة ارتفاعاً في عدد الشركات العاملة في العملات المشفّرة وبلوك تشين إذ استأثرت هذه الشركات بنحو 14% من إجمالي 1469 شركة جديدة انضمت للمركز في النصف الأول من 2022.

دور رائد

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة: تؤدي الأصول الرقمية دوراً ذا أهمية متزايدة في إطار سعي المركز لتعزيز حجم التجارة عبر دبي. وقد استقطب المركز حتى الآن أكثر من 400 شركة ومنصة ضمن إجمالي شركات الأصول والعملات الافتراضية في الإمارات، بنسبة تتجاوز ثلث إجمالي عدد الشركات. ويوفر مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة منظومة شاملة لتسهيل تطوير وتبني تقنيات التشفير وبلوك تشين وبالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والمواهب والموارد والفرص، يعمل «مركز كريبتو» أيضاً من كثب مع حكومة دبي لضمان توافر بيئة تشغيل قوية لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً محورياً لأعمال كريبتو.

مقر رئيس

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة الشهر الماضي عن دخولها عالم ميتافيرس عبر تأسيس مقر رئيس في العالم الافتراضي وأطلقت عليه ذا ساند بوكس تعزيزاً لدور دبي الرائد في القطاع الرقمي في إطار سعي السلطة لترسيخ حضورها في العالم الافتراضي ميتافيرس وتمكين مكوّنات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مُقدّمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين. ومن شأن هذه الخطوة أن تعكس ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتأكيد استعدادها لترسيخ الإمارة عاصمة للأصول الافتراضية عالمياً.وأعلنت مؤسسة الجليلة المعنيّة بدعم الابتكار الطبي، البدء بتلقي التبرعات الخيرية بالعملات الرقمية المشفرة.

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