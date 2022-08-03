442.3 ملياراً أصول «المركزي» الأجنبية في مايو بنمو 9.9%

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 442.31 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي 9.93% أو ما يعادل 40 مليار درهم مقارنة بنحو 402.34 مليار في مايو 2021. وأرجعت أحدث إحصاءات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج 3% أو ما يوازي 7.5 مليارات درهم لتبلغ 259.73 مليار درهم في نهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 252.26 مليار درهم في مايو 2021.

وزادت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 129.24 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بارتفاع 19.4% أو ما يعادل 21 مليار درهم مقارنة بنحو 108.23 مليارات في مايو 2021.

وبالنسبة للأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي فقد وصلت إلى 53.34 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 41.85 ملياراً في مايو 2021، بارتفاع 27.5% أو ما يعادل 11.5 مليار درهم.

الميزانية العمومية

وارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 500.95 مليار درهم في مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.62% أو 22.1 مليار درهم مقارنة بنحو 478.83 مليار درهم في مايو 2021.

وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 235.21 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مايو الماضي، إلى جانب استثمارات بنحو 175.15 مليار درهم، و53.43 مليار درهم للودائع، و2.72 مليار درهم للقروض والسلف، و34.44 مليار درهم للأصول الأخرى.

النقد المصدر

وأظهرت إحصاءات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 116.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة 3.7% على أساس سنوي أو 4.1 مليارات درهم مقارنة بنحو 112 مليار في مايو 2021.

ووفق الإحصاءات، توزع النقد المصدر بواقع 16.3 مليار درهم للنقد بالبنوك و99.8 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك في مايو الماضي.

وزادت الودائع النقدية إلى 610.3 مليار درهم في مايو الماضي بنمو 11.1% على أساس سنوي أو ما يوازي 61.1 مليار درهم مقارنة بنحو 549.2 ملياراً في مايو 2021.

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