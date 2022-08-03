80 مليون درهم أرباح «غذاء» خلال الربع الثاني 471%

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة غذاء القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها للربع الثاني بأرباح بلغت 80.65 مليون درهم، محققة نمواً بأكثر من 471% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت «غذاء» أرقاماً قياسية تقودها إيراداتها التي بلغت 576 مليون درهم، وهو ما يمثل نمواً مرتفعاً جداً بنسبة بلغت 276%، حيث ارتفعت من 153 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021.

وتجاوز إجمالي أصول الشركة 4.1 مليارات درهم للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم للعام المالي المنتهي في 2021.

وتعكس مجموعة البيانات المالية القوية لشركة غذاء توسعها الاستراتيجي ذي العائد العالي في أقسام التوزيع والتشغيل والأغذية المجمدة والزراعة والثروة الحيوانية. مع التركيز على دعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي، كما نجحت الشركة في تطوير منصتها متعددة القطاعات لبناء المزيد من النطاقات وتنويع الأصول واستهداف عمليات الاستحواذ ذات العوائد المرتفعة.

وقال الدكتور محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة، إنه مع استمرار عدم الاستقرار في سلسلة التوريد العالمية، قمنا بزيادة الإنتاج المستدام طويل الأجل على نطاق إقليمي لتخفيف الأثر بشكل فعال. فمن خلال المرونة في استجابتنا لظروف السوق الديناميكية، جنباً إلى جنب مع تنفيذ خطتنا الاستراتيجية، لم نقم فقط ببناء أساس قوي لرأس المال والنمو الطبيعي، ولكن الأهم من ذلك دعم سياسة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما نتوقع نتائج قوية مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2022 مع زيادة الطلب عالي المستوى، مما سيسمح بمزيد من النمو التجاري وما يترتب على ذلك من مكاسب في الإيرادات.

وتواصل الشركة المضي قدماً في خطتها لإضافة عدد من الأعمال ذات الصلة إلى محفظتها الحالية، من خلال عمليات الاستحواذ وتكوين الشركات التابعة، بهدف عام لتعزيز قدراتها الأساسية في الاستيراد بالجملة، وتجارة الأطعمة الطازجة والمعلبة، والتغليف، وتقديم خدمات غذائية للمواقع الصناعية مثل حقول الغاز والنفط.

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